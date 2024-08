Rehabilitacja i fizjoterapia w Garwolinie w jednym miejscu. Jest umowa na budowę Miłosz Kuter 21.08.2024 18:34 Szpital Mazowiecki w Garwolinie wybuduje nowy obiekt dla oddziałów dziennych rehabilitacji. Obecnie ulokowane są one w trzech budynkach, które nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dziś władze placówki wraz z samorządem województwa mazowieckiego, który przeznaczy na budowę 37,5 mln zł, podpisały umowę.

Rehabilitacja i fizjoterapia w Garwolinie w jednym miejscu. Jest umowa na budowę (autor: Samorząd Województwa Mazowieckiego)

Szpital Mazowiecki w Garwolinie podpisał wraz z samorządem województwa mazowieckiego umowę na budowę obiektu dla oddziałów dziennych rehabilitacji. Znajdą się tam poradnie rehabilitacji, pracownie fizjoterapii i fizykoterapii oraz oddział dziennej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży. Obecnie ulokowane są one w trzech budynkach, które nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Rozmieszczenie działalności w różnych obiektach i zbyt mała liczba sal utrudniają pracę i realizację zabiegów.

- Nowy obiekt jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów, którzy teraz korzystają z przestarzałych sal szpitalnych niespełniających wymogów rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia - wskazywał dyrektor do spraw medycznych szpitala doktor Andrzej Sadowski. - Przestrzenne warunki będą zdecydowanie lepsze, a co najważniejsze, będą wypełniały warunki sanitarno-epidemiologiczne. To jest bardzo ważne, żeby chorym można było wjechać na wózku inwalidzkim, żeby były podejścia. W jednej części będzie rehabilitacja dzieci, a w drugiej połowie będzie rehabilitacja dla dorosłych - mówił.



- Zabezpieczyliśmy już odpowiednie środki finansowe - mówiła członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. - Przeznaczaliśmy na to 40 milionów złotych, właściwie to w budżecie jest w tej chwili 37,5 dokładnie. Całość tego kontraktu, który dzisiaj został podpisany, to jest 27 milionów złotych. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to jest budynek, który będzie służył zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym - tłumaczyła.



Obiekt będzie miał około 2 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Prace powinny zakończyć się w grudniu przyszłego roku.

Czytaj też: Wszystkie miejskie przedszkola w Ciechanowie będą dwujęzyczne