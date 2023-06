Ukradli 6-metrowy maszt z flagą. Sprawa w prokuraturze Alicja Śmiecińska 01.06.2023 13:44 Prokuratura zajmie się sprawą nietypowej kradzieży w powiecie ciechanowskim. Złodzieje ukradli ponad 6-metrowy maszt z flagą. Do zdarzenia doszło w miejscowości Koźniewo Wielkie w gminie Sońsk.

Ukradli 6-metrowy maszt z flagą. Sprawa w prokuraturze (autor: pixabay)

Nietypowa kradzież w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim. Z miejsca pamięci narodowej zniknął masz z flagą. Teraz sprawą zajmuje się prokuratura.

- Ustalono sprawcę. Sprawa będzie przekazana do prokuratury. Wpłynęło zgłoszenie, że w okresie od 29 do 30 maja na terenie miejsca pamięci narodowej w miejscowości Koźniewo Wielkie w gminie Sońsk doszło do usunięcia masztu wraz z zawieszoną na nim flagą państwową - mówi Magdalena Zarębska z ciechanowskiej policji.



Wartość masztu ocenia się na około 2 tys. zł. Za kradzież symbolu państwowego grozi kara jednego roku więzienia.

