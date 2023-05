Strażnicy zatrzymali kolejnego mężczyznę dręczącego zwierzęta. Ofiarami były szop pracz i gołębie RDC 31.05.2023 14:18 Strażnicy miejscy interweniowali na Starówce, gdzie mężczyzna zarabiał na turystach oferując możliwość zrobienie zdjęć z szopem praczem i ozdobnym gołębiami. Zwierzęta były zaniedbane i przerażone. Mężczyzna został zatrzymany, a zwierzęta trafiły w bezpieczne miejsce.

Strażnicy zatrzymali kolejnego mężczyznę dręczącego zwierzęta. Ofiarami były szop pracz i gołębie (autor: SM Warszawa)

To kolejna tak drastyczna sytuacja na Starówce. Kilka dni temu strażnicy doprowadzili do odebrania dwóch sów mężczyźnie, który zarabiał na zdjęciach z nimi. Do podobnej sytuacji doszło we wtorek wczesnym popołudniem. Tym razem ofiarami człowieka był szop pracz i ozdobne gołębie pawiki.

Patrolujący Starówkę strażnicy miejscy zauważyli vis a vis katedry na Świętojańskiej mężczyznę z szopem praczem oraz stolikiem z gołębiami pawikami. Właściciel pobierał dobrowolne datki od turystów, którzy chcieli fotografować się ze zwierzętami. Zwierzaki sprawiały wrażenie zaniedbanych i zaniepokojonych otaczającym je gwarem turystów.

- Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzając także zgody na posiadanie zwierząt. Ze względu na braki w tych dokumentach i zły stan podopiecznych, na Świętojańską została wezwana policja - przekazali strażnicy miejscy.

Na miejsce przyjechali też przedstawiciele organizacji zaangażowanej w ochronę zwierząt. Po zbadaniu, gołębie oraz szop, który rzeczywiście był w złej kondycji, trafiły pod opiekę specjalistycznego azylu. Właściciela przejętych zwierząt zatrzymała policja.

