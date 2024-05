Śledztwo ws. postrzelonego 39-latka. Zatrzymano dwie kolejne osoby RDC 23.05.2024 12:43 Dwie kolejne osoby zatrzymano w związku z postrzeleniem 39-letniego mieszkańca Warszawy, który na początku tygodnia trafił do szpitala w Ciechanowie z raną brzucha. Wcześniej zatrzymany mężczyzna, także mieszkaniec stolicy, został zwolniony. Nie przedstawiono mu zarzutów.

Zatrzymania ws. postrzelenia 38-latka (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Polska Policja)

W sprawie postrzelenia 39-letniego mieszkańca Warszawy zostało wszczęte śledztwo dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

– Zatrzymany wcześniej do wyjaśnienia 38-latek, także mieszkaniec Warszawy, został zwolniony. Nie przedstawiono mu zarzutów. Następnie zatrzymano kolejne dwie osoby – poinformowała rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Zarembska.

Ze względu na charakter sprawy oraz trwające wciąż czynności związane z ustalaniem okoliczności, w jakich doszło do postrzelenia, policja nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji, w tym dotyczących aktualnie zatrzymanych.

Rzeczniczka przyznała jednak, że na obecnym etapie wszczętego śledztwa nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Postrzelony 39-latek

W poniedziałek po północy do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie, że do tamtejszego szpitala przyjęty został 39-letni mieszkaniec Warszawy z raną postrzałową brzucha. Mężczyzna przeszedł operację. Nadal jest hospitalizowany. Także w poniedziałek, w godzinach popołudniowych, do wyjaśnienia zatrzymano 38-latka, również mieszkańca stolicy.

Zgodnie z art. 156 Kodeksu karnego za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

