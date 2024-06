Prace nad wydłużeniem tzw. wschodniej obwodnicy Ciechanowa jeszcze w tym roku

W Ciechanowie podpisano umowę na przedłużenie alei Unii Europejskiej do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej. Istniejący odcinek tzw. wschodniej obwodnicy będzie rozbudowany aż do północnych granic miasta, co przyczyni się do dalszego wyprowadzenia ruchu kołowego z centrum. W ramach inwestycji powstaną m.in.: nowe ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, trzy ronda i prawie 170 miejsc parkingowych przy ogrodach działkowych.