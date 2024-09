Mężczyzna utonął w Pilicy w powiecie białobrzeskim Adrian Pieczka 05.09.2024 14:41 Tragiczny finał akcji służb w Biejkowie w powiecie białobrzeskim. Mężczyzna utonął w rzece Pilica. Zachowujmy bezpieczeństwo nad wodą - apeluje Joanna Golus z białobrzeskiej policji.

Poszukiwania (autor: GOV.PL/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)

Mężczyzna utonął w rzece Pilica w miejscowości Biejków w powiecie białobrzeskim. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 17:00.

Jak informuje Joanna Golus z białobrzeskiej policji, mimo próby reanimacji przez strażaków mężczyzna zmarł.

- Był to mieszkaniec gminy Promna. Z pozyskanych informacji wiemy, że planował on udać się nad rzekę, aby popływać. Zaznaczyć tu należy, że pływał w miejscu niestrzeżonym - wskazuje.



- Zachowujmy bezpieczeństwo nad wodą - apeluje Golus. - Korzystając z kąpieli w te ciepłe dni pamiętajmy o tym, aby do wody wchodzić stopniowo, nie wskakiwać, zadbać o asekurację i przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu - dodaje.



Dalszym wyjaśnieniem sprawy zajmie się Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach. Podczas wakacji na terenie Mazowsza utonęły 22 osoby.

