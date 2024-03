Zmasowany rosyjski atak dronami na Odessę RDC 05.03.2024 22:51 Zmasowany atak dronami na Odessę, na południu Ukrainy, przeprowadziły w nocy z poniedziałku na wtorek siły rosyjskie. Osiemnaście dronów wojskom ukraińskim udało się zestrzelić, ale są zniszczenia – poinformowały siły obrony południa Ukrainy na Telegramie

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Alena Solomonova)

Na pokładzie rosyjskiego patrolowca Siergiej Kotow, zatopionego przez ukraińskie wojska, zginęło siedmiu marynarzy, a sześciu zostało rannych; siły wroga zdołały ewakuować 52 żołnierzy - oznajmił we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR) w komentarzu dla agencji Interfax-Ukraina.

Wcześniej we wtorek HUR oficjalnie potwierdził zatopienie rosyjskiego okrętu, który został zaatakowany dronami morskimi w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej, pomiędzy okupowanym Krymem i Krajem Krasnodarskim w Rosji. O ataku powiadomiły uprzednio ukraińskie media, powołując się na źródła w wywiadzie.

Według doniesień rosyjskich tzw. blogerów wojskowych, czyli internetowych komentatorów popierających inwazję na Ukrainę, na pokładzie Siergieja Kotowa nikt nie zginął - kilku marynarzy zostało rannych, lecz udało się ich ewakuować.

Ukraiński wywiad oszacował wartość zatopionego okrętu na blisko 65 mln dolarów.

Największą stratę podczas wojny z Ukrainą rosyjska marynarka wojenna poniosła w kwietniu 2022 roku, gdy zatopiono krążownik rakietowy Moskwa - flagowy okręt Floty Czarnomorskiej. Według Kremla na krążowniku zginął zaledwie jeden członek załogi, a 27 uznano za zaginionych. Faktyczna liczba poległych była prawdopodobnie znacznie większa. W ocenie niezależnych obserwatorów śmierć mogło ponieść nawet ponad 400 rosyjskich wojskowych.

Władze: trzy osoby zginęły w rosyjskich atakach w ciągu ostatniej doby

Co najmniej trzy osoby cywilne zginęły w ciągu ostatniej doby na Ukrainie na skutek rosyjskich ataków. Zmarła też kobieta, która odniosła obrażenia we wcześniejszym ataku – poinformowały we wtorek władze obwodowe.

Jedna osoba zginęła we wsi Rizdwianka w obwodzie zaporoskim na południu kraju, a jedna odniosła obrażenia w wiosce Mała Tokmaczka. W sumie w ciągu ostatniej doby 295 razy zaatakowano osiem miejscowości w obwodzie – poinformował szef władz regionu Iwan Fedorow na Telegramie.

Jedna osoba poniosła śmierć we wsi Aleksandropole w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. W wiosce Siewerne ranny został jeden człowiek. Obwód atakowano 17 razy – podał szef władz obwodowych Wadym Fiłaszkin. https://t.me/VadimFilashkin_donoda/1217

We wtorek przed południem siły rosyjskie zaatakowały wieś Kuryliwka w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju, w wyniku czego zginęła 67-letnia kobieta – napisał szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Wcześniej powiadomił on, że we wtorek rano zmarła w szpitalu kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia w rosyjskim ostrzale wioski Czorne 15 lutego.

Zmasowany rosyjski atak dronami na Odessę

Drony atakowały kilkoma falami. Alarm przeciwlotniczy trwał około trzech godzin. Według wstępnych danych nikt nie został poszkodowany.

W obwodzie odeskim uszkodzone zostały budynki obiektu rekreacyjnego. Wybuchł pożar, ale został już ugaszony. Uszkodzony został również prywatny dom wraz z budynkiem gospodarczym.

„Powtórzenie przestępczej taktyki manewrów nad domami mieszkalnymi i rejonem przemysłowym Odessy oraz przedmieść stwarzało realne zagrożenie dla cywilnych mieszkańców, jednocześnie utrudniając zadanie obronie przeciwlotniczej”” – napisano na Telegramie.

O pojawieniu się na północy Odessy grupy dronów szturmowych lecących znad Morza Czarnego poinformowano przed północą. Później podano, że kolejne grupy dronów przemieszczały się w kierunku Odessy nad akwenem Morza Czarnego.

Według ukraińskich sił powietrznych w nocy z poniedziałku na wtorek zestrzelono 18 z 22 rosyjskich dronów atakujących obwód odeski, a atak przeprowadzono z okolic Bałakławy na okupowanym Krymie.

