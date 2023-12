Nie ma chleba i opału. Rosyjskie ostrzały Awdijiwki nie pozwalają na dostawy żywności RDC 04.12.2023 22:59 Poniedziałek 4 grudnia to 648. dzień wojny w Ukrainie. Atakowana przez wojska rosyjskie Awdijiwka na wschodzie Ukrainy, w której nadal mieszka ponad tysiąc osób, posiada zapasy jedzenia na ponad dwa miesiące, jednak stałe ostrzały nie pozwalają na dostawy chleba i opału – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Witalij Barabasz.

Wojna w Ukrainie (autor: Wołodymyr Zełenski/FB)

Rosyjskie ostrzały Awdijiwki nie pozwalają na regularne dostawy chleba i opału. Jak przekazał szef miejskiej administracji wojskowej Witalij Barabasz, transport organizowany jest co najmniej raz w tygodniu.

— Lekarstwa są, jedzenie jest. Najważniejsze, czego potrzebują ludzie, to świeży chleb. Jest z tym problem, ale przywozimy go co najmniej raz w tygodniu — powiedział Barabasz, cytowany w poniedziałek przez portal Suspilne.

Według jego relacji w mieście nadal pozostaje 1295 cywilów, którzy stopniowo są stamtąd ewakuowani.

— Liczby chętnych do wyjazdu trochę się zmniejszyły. Wcześniej wyjeżdżało średnio 12-15 osób, teraz są to 4-5 osób. Cieszy to, że wyjeżdżają — wskazał.

Barabasz wyjaśnił, że choć w sobotę Rosjanie ostrzeliwali i szturmowali miasto mniej intensywnie, to już w niedzielę wznowili aktywne natarcia. W ostatnich dniach zmniejszyła się też liczba uderzeń, dokonywanych przez wrogie lotnictwo.

Urzędnik podkreślił, że przed zimą nie udało się zgromadzić wystarczających zapasów opału dla ludności. Z tego też powodu służby komunalne zbierają drewno z drzew, powalonych przez ostrzały artyleryjskie. Kolejnym problemem mieszkańców jest to, że Rosjanie, obserwując z pomocą dronów dym z piecyków, uderzają w miejsca, w których chronią się cywile.

— Oni atakują te lokalizacje. Ludzie starają się ukryć dym, ale nie zawsze to się udaje. Nie ma w zasadzie ani jednego zachowanego budynku. Nie ma takiego miejsca, w którym można byłoby się schować w razie ataku rakietą balistyczną (…) — relacjonował Barabasz.

