Bracia Kliczko przekazali sto dronów na front pod Awdijiwkę RDC 19.12.2023 22:47 Wtorek 19 grudnia to 673. dzień wojny w Ukrainie. Jak przekazał wicepremier Ołeksandr Kubrakow, korytarzem przez Morze Czarne wyeksportowano 10 mln ton towarów. Z kolei bracia Kliczko przekazali sto dronów na front pod Awdijiwkę w obwodzie donieckim.

Wojna w Ukrainie (autor: Volodymyr Zelensky/FB)

Bracia Witalij i Wołodymyr Kliczko przekazali na front pod Awdijiwkę w obwodzie donieckim 100 dronów, zakupionych przez tego drugiego – poinformowało we wtorek biuro prasowe Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej.

– Dostaliśmy 100 dronów FPV [są to drony wyścigowe z podglądem na żywo], które zamówiliśmy razem z bratem. Dziś „ptaszki” przybyły do Kijowa i są już wysyłane do 47. brygady pod Awdijiwkę – podał mer Kijowa Witalij Kliczko.

Jak dodał, zamówił wraz z bratem jeszcze kilka partii dronów.

Oś Nowopawliwka-Awdijiwka jest od kilku miesięcy kluczowym odcinkiem frontu na Ukrainie. Rosjanom zależy na zajęciu Awdijiwki, ponieważ z tego miejsca Ukraińcy mogą utrzymywać kontrolę ogniową nad okupowanym

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ukraińskie władze i media podkreślały, że obecne rosyjskie natarcie na Awdijiwkę jest największe nie tylko od początku obecnej inwazji, ale też od wybuchu walk w Donbasie w 2014 roku.

Korytarz przez Morze Czarne

Dziesięć milionów ton towarów wyeksportowała Ukraina do 24 krajów korytarzem przez Morze Czarne od momentu utworzenia tego szlaku w sierpniu – poinformował we wtorek wicepremier Ukrainy Ołeksandr Kubrakow na platformie X.

Wicepremier oznajmił, że dzięki korytarzowi – utworzonemu przez władze ukraińskie po wycofaniu się przez Rosję w lipcu z umowy zbożowej umożliwiającej Ukrainie bezpieczny eksport produktów żywnościowych przez Morze Czarne – ukraińskie porty przyjęły 337 statków do załadunku mimo systematycznych rosyjskich ataków na infrastrukturę portową.

„Od początku operacji zwiększyliśmy ilość (ładowanych) produktów z 278 tys. ton w pierwszym miesiącu do prawie 5 mln ton” – podkreślił Kubrakow.

Dodał, że jest wdzięczny Siłom Zbrojnym Ukrainy i międzynarodowym partnerom, którzy pomagają w zapewnieniu korytarzowi bezpieczeństwa w warunkach wojennych.

Czytaj też: Ukraina ma problem z pociskami. Operacje wojskowe ograniczone