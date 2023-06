W całym kraju inspekcje schronów po tym, jak trzy osoby zginęły, nie mogąc dostać się do ukrycia

Sprawdzono już ponad 4800 schronów w całym kraju, 252 były zamknięte, blisko 900 nie nadawało się do użycia – powiadomił w sobotę szef MSW Ihor Kłymenko. Władze Ukrainy kontrolują schrony po tym jak trzy osoby zginęły, nie mogąc dostać się do ukrycia z powodu zamkniętych drzwi. 3 czerwca to 465. dzień wojny w Ukrainie.