95 jeńców wojennych wróciło na Ukrainę z rosyjskiej niewoli

Środa 17 lipca to 873. dzień wojny w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że z rosyjskiej niewoli wróciło do kraju 95 jeńców wojennych. „Bez względu na to, jak trudne to jest, szukamy wszystkich, którzy mogą być w niewoli. Musimy sprowadzić wszystkich z powrotem” – przekazał Zełenski.