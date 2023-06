Zostały środki w „starym” Veturilo? Można je odzyskać tylko w ZDM 14.06.2023 06:54 Zgromadzone na starym koncie Veturilo pieniądze od czerwca można odzyskać wyłącznie w Zarządzie Dróg Miejskich. Stare konta są już nieaktywne, a osoby zainteresowane dalszym korzystaniem z Veturilo powinny założyć nowe konta, w nowej edycji systemu.

Jak odzyskać środki z Veturilo? (autor: ZDM)

"W związku z wdrożeniem w życie na wiosnę 2023 r. nowej odsłony Warszawskiego Roweru Publicznego, użytkownicy mieli do wykonania prostą formalność niezbędną do aktywacji konta w tegorocznym sezonie. Do wyboru były trzy opcje – przypisanie dotychczasowego konta tylko do korzystania z rowerów Veturilo w Warszawie, przeznaczenie go do korzystania ze wszystkich systemów rowerowych firmy Nextbike (w tym z systemu Veturilo) lub całkowite zamknięcie konta i związana z tym konieczność jego pełnego rozliczenia, tj. otrzymanie zwrotu wpłaconych środków lub obowiązek uregulowania ewentualnych zaległości wobec operatora" - wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich.

Decyzja co do konta do końca maja

Pierwotny termin na aktywację lub zamknięcie konta wyznaczony na koniec marca został ostatecznie wydłużony do końca maja. Przez cały ten czas podmiotem odpowiedzialnym za bezpośrednie prowadzenie procesu był operator systemu, czyli firma Nextbike.

"Czas na wybranie jednej z trzech dróg co do przyszłości konta minął wraz z końcem maja. Zgromadzone środki osób, które dotychczas nie podjęły żadnej decyzji są jednak całkowicie bezpieczne. Wszystkie nierozliczone środki oraz niezbędne informacje o nich zostaną przez operatora przekazane do Zarządu Dróg Miejskich, gdzie bezterminowo i w pełnej wysokości będą oczekiwać na właścicieli powiązanych z nimi starych kont Veturilo" - tłumaczy ZDM.

Jak dostać zwrot środków

Oznacza to, że obecnie możliwe jest już jedynie wystąpienie o zwrot środków. Osoby zainteresowane dalszym korzystaniem z Veturilo powinny niezależnie od tego założyć nowe konto, w nowej edycji systemu.

Począwszy od 1 czerwca 2023 r. w kwestii zwrotu nierozliczonych środków ze starej edycji systemu Veturilo należy kontaktować się wyłącznie z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie.

Środki będą zwracane po przesłaniu do ZDM w wypełnionego w całości i poprawnymi danymi krótkiego formularza, który można pobrać ze strony ZDM. Formularz trzeba przekazać do ZDM w jeden z następujących sposobów: osobiście – w kancelarii urzędu (czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30), listownie – nadając przesyłkę na adres Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, mailowo – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres kancelaria@zdm.waw.pl poprzez ePUAP – adres skrzynki i link pozwalający na wysłanie sprawy za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Na rozpatrzenie sprawy urząd ma standardowo do 30 dni.

