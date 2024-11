Zabawa i profilaktyka przeciwnowotworowa. Akcja Wszyscy Do Wioseł na stadionie Legii Przemysław Paczkowski 21.11.2024 15:37 Gwiazdy telewizji, sportowcy czy dziennikarze wiosłują i pomagają. Prawie 800 osób bierze udział w 7. edycji akcji Wszyscy Do Wioseł. To połączenie aktywności fizycznej na ergometrach z działalnością charytatywną. W tym roku organizatorzy zwracają uwagę na profilaktykę chorób nowotworowych.

Zabawa i profilaktyka przeciwnowotworowa. Akcja Wszyscy Do Wioseł na stadionie Legii (autor: RDC)

Wiosłują dla zachowania kondycji. Przy okazji - zachęcają do profilaktycznych badań w kierunku wykrycia raka jąder, prostaty i piersi. Mowa o akcji charytatywnej Wszyscy Do Wioseł, która odbywa się na stadionie Legii Warszawa. Wydarzenie wspierają osoby znane z życia publicznego, ekranów telewizorów i internetu.

Jak mówi prezeska Fundacji Legii Anna Mioduska, nowotwory stały się najgroźniejszym zabójcą w naszym kraju, a profilaktyka, może uratować niejedno życie.

- W Europie ta umieralność spada, to w Polsce niestety rośnie. A z jakiego powodu? Dlatego, że zbyt późno trafiamy do lekarza. I właśnie o tym jest tegoroczne wiosłowanie, żeby namawiać do po pierwsze samobadania, po drugie, żeby jednak korzystać z tych dostępnych badań profilaktycznych dosyć regularnie - tłumaczy.



Jak mówi brązowy medalista mistrzostw świata na ergometrach Maciej Zawojski, akcja to świetne połączenie dobrej zabawy z realną pomocą.

- Dużo jest energii, dużo pozytywnej energii, wszyscy uśmiechnięci przychodzą, wiosłują, bawią się tym sportem, jednocześnie tutaj badają się, bo jest możliwość zbadania, sprawdzenia swojego zdrowia. Cały dzień, wszystkie miejsca wypełnione, więc nie ma nudy i każdy propaguje sport, zdrowie i aktywność fizyczną - wskazuje.



Wszyscy Do Wioseł to cykliczna akcja charytatywna Fundacji Legii. Od 2015 roku łączy sportową rywalizację w duchu fair play z pomaganiem i edukacją.

Do tej pory udało się zgromadzić ponad milion złotych, które przeznaczono m.in. na zakup karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka, łóżek dla Instytutu Matki i Dziecka, wsparcie osób w kryzysie bezdomności oraz funkcjonowanie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Czytaj też: Co ze spalarnią śmieci na Targówku? W grudniu ważne testy