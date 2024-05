Rusza sezon nad Wisłą, a Przystań Warszawa budzi się do życia Mikołaj Cichocki 25.05.2024 10:21 Rusza letni sezon nad Wisłą, a wraz z nią do życia budzi się Przystań Warszawa. Zaplanowano wiele atrakcji dla mieszkańców stolicy i gości. Przystań będzie miejscem otwartym dla każdego – zapewnia medalistka olimpijska i przedstawiciela konsorcjum Agnieszka Kobus-Zawojska.

Sezon letni nad Wisłą (autor: Dzielnica Wisła)

Dziś otwarcie sezonu letniego nas Wisłą, a to oznacza moc atrakcji. Jak zapewnia dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy Magdalena Młochowska, każdy znajdzie coś dla siebie.

– Zaczniemy w okolicach południa i w okolicy Płyty Desantu, gdzie zaprosimy mieszkańców do wspólnego tworzenia nowej przestrzeni, to będzie nasz ogród. Zaraz potem będziemy mogli razem tańczyć. Po części będzie to taniec profesjonalny, ale będzie też możliwość nauczenia się i wspólnego tańczenia – mówi.

Mieszkańcy mogą też sami zaprojektować i wykonać ukwiecenie Pawilonu Wisła tak, aby Wisła tak jak cała Warszawa skąpała się w kwiatach.

Rusza Przystań Warszawa

Wraz z rozpoczęciem sezonu pełną parą rusza także Przystań Warszawa. To drewniany kompleks ośmiu pawilonów przeznaczonych dla organizacji związanych z warszawską Wisłą.

Miejsce stało niezagospodarowane od 2017 roku. W ubiegłym roku udało się wybrać zarządcę dla terenu – Konsorcjum Przystań Warszawa.

Co specjalnego przygotowano, mówi przedstawicielka konsorcjum, medalistka olimpijska, i prowadząca audycję „Czas na Igrzyska” w Radiu dla Ciebie Agnieszka Kobus-Zawojska.

– Będzie tu można poćwiczyć, dobrze zjeść, bo po spalonych kaloriach warto je uzupełnić w dobrej restauracji Monkey Love. Będzie też kawiarnia speciality Relaks Przystań, będą supy, sporty wodne, wioślarstwo morskie oraz zwykłe, które też będę tworzyć, będzie żeglarstwo i trening na lądzie, czyli joga, siłownia oraz trening low impact, na ergometrach wioślarskich – wymienia Kobus-Zawojska.

Od czerwca nad Wisłą ruszy pełna oferta sportów wodnych i innych atrakcji Przystani Warszawa.

Na początku maja Dzielnica Wisła otrzymała nominację w konkursie National Geographic do tytułu „Cuda Polski 2024”.

