Potrzebne orzechy i żołędzie. Warszawskie ZOO ruszyło z jesienną zbiórką Adam Abramiuk 22.09.2024 11:32 Warszawskie zoo zaprasza do udziału w zbiórce żołędzi i orzechów. Potrwa ona od 21 do 29 września, a każdy, kto przyniesie orzechy lub żołędzie, pomoże wzbogacić dietę wielu gatunków zwierząt, jak żubry, antylopy, żyrafy i małpy.

Potrzebne orzechy i żołędzie. Warszawskie ZOO ruszyło z jesienną zbiórką (autor: Warszawskie zoo)

- Zarówno żołędzie, jak i orzechy laskowe, i włoskie. Bardzo prosimy, żeby to były suche żołędzie i orzechy bez liści, nierobaczywe. Te wszystkie przysmaki właśnie najlepszej jakości będą trafiały do zwierzaków z warszawskiego zoo jako wzbogacenie ich diety, jako przysmak, między innymi dla żubrów, dla antylop, małp - mówi Anna Tadra ze stołecznego ogrodu zoologicznego.

Jak dodaje, przede wszystkim potrzebne są orzechy laskowe, bo żołędzie i włoskie zwykle szybko udaje się zebrać.

- Pamiętajmy jeszcze przy tej zbiórce o tym, żeby nie zbierać w lasach oraz parkach żołędzi i orzechów do ostatniego żołędzia, ostatniego orzeszka. Zostawmy coś dla zwierzęcych mieszkańców parków lasów, dla wiewiórek, dla jakichś sarenek. One też potrzebują właśnie zgromadzić takie zapasy na zimę - tłumaczy Tadra.



Akcja potrwa do 29 września.

