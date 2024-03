Warszawa zapłaci za wykształcenie psychiatrów dziecięcych. „Zapotrzebowanie jest olbrzymie” Przemysław Paczkowski 22.03.2024 15:54 Miasto Stołeczne Warszawa zapłaci za wykształcenie psychiatrów dziecięcych. Ratusz ogłosił program dofinansowania kształcenia lekarzy na specjalizacji psychiatria dziecięca. To krok na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w stolicy. — Dobrze wiemy, jak poważny problem mamy w Polsce — podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawa rusza z dofinansowaniem kształcenia lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (autor: Warszawa/X)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w piątek, że miasto dofinansuje kształcenie psychiatrów dziecięcych. W zamian za to lekarze ci będą pracowali przez dwa, trzy lata w placówkach miejskich.

Jak podkreślił Trzaskowski, w Polsce jest 600 psychiatrów dziecięcych, z czego tylko 15 w miejskich placówkach.

— Dobrze wiemy, jak poważny problem mamy w Polsce. Ponad pół miliona dzieci ma przeróżnego rodzaju problemy psychologiczne i w związku z tym traktujemy tę sprawę niesłychanie poważnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zapotrzebowanie na lekarzy, którzy są wykształceni w tym kierunku, jest naprawdę olbrzymie — powiedział Trzaskowski.

Psychiatra Justyna Łobacz zaznaczyła, że problemem jest też mała liczba miejsc na specjalizację.

— To jest bardzo dobry kierunek rozwoju psychiatrii dzieci i młodzieży. My tutaj widzimy w praktyce, jak bardzo duży jest to problem w uzyskaniu pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. Codziennie mamy kilkadziesiąt zgłoszeń, zapotrzebowań na przykład na porady lekarskie. To jest też bardzo ważne, żeby tych lekarzy psychiatrów było coraz więcej — oznajmiła Łobacz.

Lekarze chcący specjalizować się w psychiatrii dziecięcej będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 4 tysięcy złotych.

Coraz więcej młodych osób mierzy się z kryzysem zdrowia psychicznego, a z powodu braku specjalistów czas oczekiwania na wizytę jest bardzo długi. Dlatego ogłaszamy projekt dofinansowania kształcenia lekarzy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. @trzaskowski_ @RKaznowska… pic.twitter.com/rbKo7rpQpx — Warszawa (@warszawa) March 22, 2024

