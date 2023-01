Warszawa może być najlepszym kierunkiem turystycznym w Europie Mariusz Niedźwiecki 20.01.2023 14:11 Warszawa ma szansę na tytuł najlepszego kierunku turystycznego w Europie – ruszyło głosowanie w plebiscycie European Best Destination 2023. Stolica, jako jedyne polskie miasto, znalazła się w gronie 20 miast nominowanych do finału.

Warszawa Plac zamkowy (autor: Rafał Dziorek)

W plebiscycie European Best Destination 2023 głosować mogą internauci z całego świata.

– To niepowtarzalna okazja, żeby zachęcić gości z całego świata do wizyty w naszym mieście ,aby sami mogli przekonać się, jak przyjaznym, zielonym i otwarty dla wszystkich miastem jest Warszawa. Piękne parki, miejskie plaże, świetna oferta gastronomiczna, bogaty kalendarz wydarzeń – mamy to wszystko w Warszawie. Zagłosujmy na nią i pokażmy to światu – zachęca prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Każdy może oddać jeden głos dziennie aż do 10 lutego.

Można to zrobić na stronie internetowej www.glosujnawarszawe.pl.

🌴#MamytowWarszawie💥



My nie mamy wątpliwości, że w Warszawie mamy najlepszą kulturę😍

Niech się dowiedzą o tym w całej Europie - a to zależy od Waszych głosów!



Głosujcie (najlepiej codziennie💪) na stolicę w konkursie European Best Destination 2023 na👉https://t.co/R83LnfS9dX pic.twitter.com/rsqwiax2Rh — Kulturalna Warszawa (@kulturalnawawa) January 20, 2023

Czytaj też: Warszawskie metro bez bramek? Stolica testuje takie rozwiązanie