Warszawa chce odzyskiwać ciepło ze ścieków Cyryl Skiba 19.01.2023 11:21 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie podpisało umowę z ciepłownikami z PGNiG TERMIKA. Projekt zakłada montaż pomp między innymi w oczyszczalniach ścieków "Czajka", "Południe" i "Pruszków”, a także Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. To pionierskie rozwiązanie w stolicy.

Warszawa chce odzyskiwać ciepło ze ścieków (autor: MPWiK)

PGNiG TERMIKA S.A. to kolejny, po Veolia Energia Warszawa, partner z którym Wodociągi Warszawskie będą współpracować w zakresie zbadania możliwości odzysku ciepła ze ścieków. Spółki właśnie podpisały umowę w tej sprawie.

- W tych projektach chodzi o to, by w pierwszym etapie ocenić możliwości i sposoby odzyskiwania energii cieplnej z systemu kanalizacyjnego i skierowania jej do miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli do mieszkań Warszawiaków. Chcemy też szukać możliwości wykorzystania ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej, która mogłaby być wykorzystywana w obiektach Termiki - tłumaczy rzecznik MPWiK, Marek Smółka.

PGNIG TERMIKA jest głównym wytwórcą ciepła na potrzeby warszawskiego systemu ciepłowniczego oraz systemu ciepłowniczego zasilającego Pruszków, Piastów i Michałowice, a także energii elektrycznej na potrzeby aglomeracji warszawskiej.

- W naszym podejściu do modernizacji czy transformacji energetycznej bierzemy pod uwagę wyzwania, z jakimi mierzy się polskie ciepłownictwo, zwłaszcza w kontekście europejskiej wizji polityki klimatycznej. To doskonale widać w Termice, gdzie zarządzamy dwoma największymi elektrociepłowniami w Unii Europejskiej. Musimy w związku z tym pamiętać, że naszym głównym obowiązkiem jest utrzymywanie stabilnych źródeł wytwórczych i jeszcze przez długi czas podstawowymi paliwami zasilającymi nasze jednostki będą węgiel i gaz - powiedział wiceprezes PGNiG TERMIKA SA Grupa Orlen Paweł Przychodzeń.

Umowa między MPWiK oraz PGNiG TERMIKA to dopiero pierwszy krok. Na razie nie ma jeszcze żadnych terminów, kiedy nowe instalacje miałby zacząć działać.

