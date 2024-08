Ostatnie przygotowania. W sobotę otwarcie tymczasowego targowiska przy Marywilskiej Przemysław Paczkowski 29.08.2024 17:42 Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia tymczasowego targowiska przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Zakupy zrobimy tam 31 sierpnia. Kontenery są już udostępniane kupcom, którzy wyposażają swoje stanowiska. Na początku otwartych zostanie 720 kontenerów. – Wszyscy bardzo ciężko pracują. To jest ten moment, kiedy nasi najemcy przygotowują się na otwarcie – mówi rzeczniczka prasowa spółki Marywilska 44 Beata Maly-Kaczanowska.

6 W sobotę otwarcie tymczasowego targowisko przy Marywilskiej (autor: RDC)

W sobotę obędzie się oficjalne otwarcie tymczasowego miasteczka handlowego przy Marywilskiej 44. Kupcy od tygodni przygotowują swoje boksy na przyjęcie pierwszych klientów.

Na początku otwartych zostanie 720 kontenerów. W Polskim Radiu RDC zapytaliśmy kupców, jak wyglądają ostatnie dni przed otwarciem.

– Praca wre – przyznaje rzeczniczka prasowa spółki Marywilska 44 Beata Maly-Kaczanowska. – Wszyscy pracują, bardzo ciężko pracują. To jest ten moment, kiedy nasi najemcy urządzają się, meblują, towarują, przygotowują na otwarcie, przygotowują to, co mają najlepszego dla klientów, na których bardzo czekają. Ta sobota jest dla nich otwarciem nowego rozdziału i chcą go otworzyć jak najlepiej – mówi Maly-Kaczanowska.

– Najemcy urządzają swoje nowe lokale handlowe, żeby zaskoczyć odwiedzających nas klientów w najbliższą sobotę. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Marywilskiej 44 w nowej, tymczasowej odsłonie. Zapraszamy również dzieci, bo dla nich przygotowaliśmy szereg atrakcji – mówi prezes spółki Marywilska 44 Małgorzata Konarska.

Miasteczko będzie otwarte dla klientów w sobotę od godziny 10. Spółka przekazała, że na dzień otwarcia nie uda się otworzyć strefy gastronomicznej.

Hala kupiecka przy Marywilskiej spaliła się doszczętnie w maju. Wciąż trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie przyczyn majowego pożaru.

Od końca lipca na terenie pogorzeliska pracuje sześć zespołów śledczych złożonych z prokuratorów, policjantów i biegłych od pożarnictwa. Prowadzą oględziny spalonej hali. Równocześnie ruszyła też jej rozbiórka. Śledztwo prowadzi Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej.

Czytaj też: Koniec z „autostradą” na Woronicza? Są pierwsze progi zwalniające po śmiertelnym wypadku

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/AP