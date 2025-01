Zamiast książek butelki po piwie. Jaka jest przyszłość biblioteki na Ursynowie? Adam Abramiuk 10.01.2025 12:26 Plenerowa książnica w przejściu podziemnym pod ul.Jastrzębowskiego na warszawskim Ursynowie jest w opłakanym stanie. Zamiast książek na półkach stoją butelki po piwie, miejsce jest zaśmiecone, na ścianach znajduje się graffiti, a latarnie nie działają. – Zastanawiamy się nad relokacją biblioteki – przyznaje rzecznik dzielnicy Paweł Ciach.

8 Zdewastowana biblioteka na warszawskim Ursynowie (autor: RDC)

Na półkach zamiast książek butelki po piwie – tak wygląda plenerowa biblioteka na Ursynowie. Radny Warszawy Wojciech Zabłocki chce uprzątnięcia zdewastowanej książnicy w przejściu podziemnym w osi ulicy Jastrzębowskiego.

Miejsce powstało kilka lat temu z budżetu obywatelskiego. Pomysł jednak się nie przyjął. Jak uważa radny, pieniądze publiczne zostały wyrzucone w błoto.

— Biblioteka teoretycznie tam istnieje, ale jak ktoś tam podejdzie, to zobaczy tylko połamane półki, witryny, czasem jakąś gazetę i niestety puszki oraz puste butelki. W skali całej Warszawy jest dużo takich miejskich, gdzie robi się z budżetu obywatelskiego projekty, które są nierozsądne — mówi Zabłocki.

Dodatkowo radny zaapelował o dodatkowe oświetlenie w przejściu podziemnym.

— Lokalizacja przy samej linii metra, przy wejściu, niedaleko jest jedna z dużych, prywatnych uczelni, gdzie też wielu studentów chodzi do metra. Ludzie chętnie korzystaliby z tego przejścia, a w tej chwili idą naokoło albo górą. Uważam, że skoro to przejście funkcjonuje, to powinno być po prostu bezpieczne. I na pewno to nie byłby wielki koszt dla miasta postawić tam jedną czy dwie latarnie, żeby było po prostu bezpieczniej — dodaje.

Dzielnica reaguje

Z kolei rzecznik dzielnicy Ursynów Paweł Ciach przyznaje, że w tym miejscu już wielokrotnie prowadzone były naprawy.

— Oświetlenie w przejściu podziemnym jest regularnie i na bieżąco naprawiane. Najbliższa planowana wymiana będzie miała miejsce w kolejnym tygodniu. Chodzi o naprawę jednej z niedziałających opraw oświetleniowych — mówi.

Dzielnica nie wyklucza jednak większej zmiany — lokalizacyjnej.

— Obecnie zastanawiamy się nad relokacją biblioteki i umieszczeniem jej w bardziej przyjaznym miejscu — przyznaje Ciach.

Plenerowa biblioteka na Ursynowie powstała kilka lat temu w ramach budżetu obywatelskiego 2016 roku.

Czytaj też: Na Ochocie powstanie nowy ośrodek pomocy zdrowia psychicznego dla dzieci

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk, Przemysław Paczkowski/DJ