Ulicami Warszawy biegnie 32. Bieg Niepodległości RDC 11.11.2022 10:36 Patrioryczny bieg na zakończenie sezonu. Z okazji obchodów Święta Niepodległości w Warszawie dziś odbywa się 32. Bieg Niepodległości. W związku z imprezą utrudnienia na Woli i w Śródmieściu.

Dziś 32. Bieg Niepodległości (autor: UM Warszawa)

- To fantastyczny sposób na uczczenie święta, ale także sprawdzenie siebie - mówi wielokrotny uczestnik biegu Sebastian Zasępa. - Odkąd pamiętam, biegam Bieg Niepodległości. Pod koniec sezonu ostatni bieg taki odhaczający swoją formę, flaga biało-czerwona, te emocje, stresy, ilość ludzi. Wszystko gra naprawdę - dodaje.

W trakcie biegu zawodnicy ubrani w białe lub czerwone koszulki utworzą ogromną flagę.

- To jeden z moich ulubionych startów - dodaje Anna Misiak, która będzie pełnić rolę zająca, czyli dyktującego tempo biegu innym startującym. - Ten bieg to jest po prostu klimat. Widok ludzi ustawionych we flagę, którą każdy biegacz jest w stanie zauważyć, bo biegamy też po wiadukcie, to brakuje słów żeby to opisać. To jest tak cudowny widok - tłumaczy.

Zawodnicy pobiegną ul. Jana Pawła II i Aleją Niepodległości. W ramach imprezy zaplanowano też Milę Niepodległości dla dzieci oraz rywalizację w nordic walking.

Utrudnienia

O godzinie 11.11 ze skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Stawki wystartowali uczestnicy 10-kilometrowego Biegu Niepodległości. Uczestnicy najpierw będą biec wschodnimi jezdniami (prowadzącymi w stronę ronda Zgrupowania AK "Radosław") ciągu ulic: al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości. Zawodnicy zawrócą na skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką. Następnie pobiegną przeciwległymi nitkami ciągu: al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II (czyli w prowadzącymi w kierunku Mokotowa). Zawodnicy przebiegną wiaduktami nad skrzyżowaniem al. Jana Pawła II i Al. Jerozolimskich. W związku z organizacją startu i mety Biegu w godz. 3-18 zamknięte zostaną obie nitki al. Jana Pawła II na odcinku od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza.

Kolejne wyłączenie nastąpi o godz. 9. Wówczas dla ruchu zamknięte zostaną: rondo Zgrupowania AK "Radosław" – ruch utrzymany będzie wyłącznie w relacji al. Jana Pawła II (od strony Żoliborza) – Okopowa; ul. Okopowa – brak dojazdu do ronda Zgrupowania AK "Radosław"; ruch będzie przekierowany na ul. Powązkowską, Burakowską, Kłopot, Al. Jana Pawła II (w kierunku Żoliborza); ul. Słomińskiego - na odcinku od ul. Pamiętajcie o Ogrodach do ronda Zgrupowania AK "Radosław"; objazd będzie prowadził ulicami: Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, al. Jana Pawła II (w kierunku Żoliborza). Drogi te pozostaną zamknięte od godz. 14.30.

W godz. 9.30-14 wyłączony z ruchu zostanie kolejny fragment al. Jana Pawła II od Anielewicza do al. "Solidarności", natomiast w godz. 10.30-14 pozostała część trasy. Ruch ulicami poprzecznymi, m.in.: al. "Solidarności", Grzybowską, Świętokrzyską, Prostą, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i będzie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

