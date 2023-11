Tańsze śmieci i Strefa Czystego Transportu. Dziś sesja Rady Warszawy Cyryl Skiba 16.11.2023 08:55 Na tapecie obniżenie stawek za opady i wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w stolicy. Dziś w Warszawie zbierze się Rada Miasta. Początek obrad o godzinie 10:00.

Rada Warszawy (autor: RDC)

Dziś w Warszawie zbierze się Rada Miasta. Radni zajmą się przede wszystkim tematem kosztów za odpady. Będą dyskutować nad projektem, który zakłada obniżenie stawek o jedną szóstą. Jak wskazuje klub PiS, który zgłosił nowelizację uchwały, pozwala na to wyrobiona przez miasto nadwyżka w wysokości 180 mln zł. W związku z tym opłaty miałyby wynieść 70 zł dla mieszkań w blokach i 89 zł dla domów. Obecnie jest to odpowiednio 85 i 107 zł.

Drugim tematem będzie najprawdopodobniej Strefa Czystego Transportu. Jej we wstępnym planie sesji nie ma, ale najpewniej zostanie dołączona do porządku obrad. Na początku tygodnia miasto przedstawiło uchwałę do decyzji radnych. Wśród najważniejszych zmian w projekcie jest rozszerzenie strefy o dodatkowe dzielnice, m.in. Ochotę, Mokotów czy Żoliborz, a także wprowadzenie dłuższego czasu na dostosowanie się do zmian dla mieszkańców tego terenu.

Na sesji także zaprzysiężenie dwójki nowych radnych. Maria Jęda i Mariusz Krasuski zastąpią Olgę Semeniuk i Dorotę Łobodę, które zostały wybrane na posłanki do sejmu.

Zmiana regulaminu parkingów P+R

Radni Warszawy zadecydują w czwartek również o zmianie regulaminu parkingów P+R. Tylko do końca roku będą obowiązywać Karty Eko, będzie opłata za ładowanie samochodów elektrycznych, na parkingu będzie można zostawić hulajnogę a w weekend nie będzie przerwy technicznej.

Projekt przedstawionej uchwały zakłada wprowadzenie opłat za energię elektryczną wykorzystywaną do ładowania samochodów elektrycznych przez użytkowników parkingów. Argumentem jest znaczący wzrost cen za energię elektryczną, a także wciąż rosnąca liczba samochodów elektrycznych oraz rozbudowa stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach Parkuj i Jedź.

Rozliczanie będzie proporcjonalne do zużytej energii elektrycznej z dokładnością do 0,1 kWh. "Wg. danych za rok 2022, użytkownicy parkingów P+R, na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych, zużyli ok. 440 tys. kWh energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy, w oparciu o koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania na parkingach Parkuj i Jedź stacji do ładowania samochodów elektrycznych w 2023 r., zaproponowano stawkę 1,61 zł brutto za 1 kWh" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Bez Kart Eko

Kolejną propozycją jest rezygnacja z Kart Eko, które wydawane są użytkownikom aut elektrycznych. Dzięki niej mogą zostawić samochód elektryczny konkretnym parkingu P+R w czasie przerwy technicznej w godz. 2.31-4.29. "Liczba dostępnych Kart Eko jest określona dla danego parkingu, w zależności od ogólnej liczby miejsc postojowych dostępnych na parkingu i ich średniego obłożenia w ciągu dnia - obecnie wynosi od 1 do 19 Kart Eko na dany parking. Aktualnie jest 13 parkingów, na których uruchomione są stacje do ładowania samochodów i gdzie wydawane są ww. karty, a łączna ich pula wynosi 74 sztuki" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Mała liczba wydanych kart jest argumentem, by z nich zrezygnować. Wydane już karty będą obowiązywać do końca bieżącego roku.

Dodatkowym założeniem projektu uchwały jest zmiana wysokości opłaty za wynajem miejsca postojowego w godzinach przerwy technicznej 4.30-2.30. Obecnie wynosi ona 100 zł i jest niezmienna od 2007 roku, czyli od początku funkcjonowania parkingów P+R. "Biorąc pod uwagę, że na przestrzeni lat funkcjonowania parkingów P+R nastąpił wielokrotny wzrost kosztów ich utrzymania, a także ogólny wzrost wartości towarów i usług na rynku, w tym m.in. wzrost stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, proponuje się wzrost ww. opłaty w tabeli cennika opłat" - napisano w uzasadnieniu.

Wysokość opłaty uzależniona byłaby od tego, czy płatność nastąpiłaby na miejscu - w kasie parkingowej lub u osoby kontrolującej (preferencyjna stawka), czy wystawione zostałoby wezwanie do uiszczenia opłaty za najem miejsca postojowego z odroczonym terminem płatności. W pierwszym przypadku opłata wyniosłaby 150 zł, natomiast w drugim 250 zł.

Bez przerwy technicznej

W projekcie uchwały zaproponowano, żeby na parkingach P+R w weekend (od soboty do poniedziałku) nie obowiązywała przerwa techniczna w godz. 2.31-4.29. W uzasadnieniu wyjaśniono, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na funkcjonowanie parkingów, ponieważ w sobotę i niedzielę jest ich znikome napełnienie, a spełnią one oczekiwania m.in. grupy użytkowników chcących pozostawić samochód w bezpiecznym miejscu w czasie weekendowego zwiedzania miasta przy użyciu środków komunikacji miejskiej, a także obejmuje przedział czasowy, w którym obowiązują bilety weekendowe.

"Kolejna wnioskowana zmiana polega na rezygnacji z zakazu przebywania na terenie parkingu osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z parkingu po pozostawieniu pojazdu lub dojściem do niego celem opuszczenia parkingu. Powyższe podyktowane jest zamiarem rozszerzenia funkcji, jaką miałyby spełniać parkingi. Zamysłem jest zatem wprowadzenie również dodatkowych udogodnień dla użytkowników, poprzez zainstalowanie na obiektach automatów usługowych, np. paczkomatów, co zwiększy potencjał zagospodarowania obiektów, a także stworzy możliwość odpłatnej dzierżawy terenu, co z kolei może przynieść dodatkowe dochody dla Warszawy" - czytamy w uzasadnieniu.

Darmowe parkowanie hulajnóg

Kolejnym pomysłem jest dodanie możliwości nieodpłatnego parkowania hulajnóg. Równocześnie zaproponowano wprowadzenie opłaty za postój pojazdu nieuprawnionego do korzystania z parkingu, np. przyczep. "Argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem stanowi fakt, iż pojazd taki powoduje utrudnienia w ruchu na obiekcie, gdyż wraz z samochodem nie mieści się w wyznaczonym miejscu postojowym" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Oszacowano, że wzrost przychodów budżetu Warszawy z tytułu podwyższenia wysokości opłaty za najem miejsca postojowego w godz. 4.30-2.30, na podstawie danych za rok 2022, wyniesie ok. 31 tys. zł rocznie, przy założeniu realizacji wszystkich płatności na miejscu. W przypadku odroczonego terminu płatności kwota ta wyniesie ok. 93 tys. zł.

W uzasadnieniu napisano, że wprowadzenie opłat za korzystanie ze stacji ładowania samochodów elektrycznych, na podstawie zużycia energii w 2022 r. oraz proponowanej stawki za 1 kWh, będzie skutkować wpływami na poziomie ok. 710 tys. zł rocznie. Dodatkowo możliwe są dochody z tytułu dzierżawy terenu na działalność usług.

