Strefa płatnego parkowania przy pl. Hallera i na płn. Mokotowie już od 2 stycznia Przemysław Paczkowski 29.12.2022 07:27 Od 2 stycznia Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie będzie większa. Dołączy do niej rejon pl. Hallera na Pradze-Północ oraz północny Mokotów. To właśnie tam od poniedziałku zaczną obowiązywać opłaty za parkowanie.

Strefa płatnego parkowania na Pradze i Mokotowie (autor: ZDM Warszawa)

Do 2 stycznia 2023 roku mieszkańcy Warszawy z Pragi-Północ (okolice pl. Hallera) i północnego Mokotowa muszą wyrobić sobie specjalny abonament, jeśli chcą dalej parkować pod swoim blokiem.

– Nie zostawiajmy tego na później – zachęca rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. – Zachęcamy do tego, żeby wnioski składać za pośrednictwem Internetu przez abonamentzdomu.zdm.waw.pl. Jest to bardzo wygodne – dodaje.

Od przyszłego tygodnia w przypadku braku opłaty musimy liczyć się z mandatem. – Warto być na to przygotowanym, dlatego że 2 stycznia strefa zaczyna działać w tych nowych obszarach. To już nie te czasy, jak jeszcze kilka lat temu, kiedy można było zaparkować sobie w strefie, licząc na to, że się nam upiecze i nikt nas nie sprawdzi – zauważa Dybalski.

O abonament mieszkańca możemy również wnioskować w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. Do dyspozycji są dwa rodzaje: abonament rejonowy oraz obszarowy. Ten pierwszy kosztuje 30 zł za rok, drugi 600 zł. Abonament rejonowy pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu. Abonament obszarowy zaś pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle, wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN.

