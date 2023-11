Społecznicy są przeciw, mieszkańcy za. Będą nowe miejsca parkingowe w Starej Miłośnie? Przemysław Paczkowski 18.11.2023 17:24 Społecznicy ze Starej Miłosny w Warszawie są przeciwni przebudowie ulicy Babiego Lata. Koncepcja nowej drogi zakłada wyasfaltowanie gruntowej teraz ulicy i stworzenie miejsc parkingowych. Zdaniem społeczników zaprezentowana wizja to ukłon w stronę dewelopera, który nie zapewnił mieszkańcom dostatecznej liczby miejsc parkingowych.

Społecznicy ze Starej Miłosnej walczą o to, by nie doszło do przebudowy ulicy Babiego Lata na rzecz wybudowania miejsc parkingowych.

Jak powiedziała nam Małgorzata Olejniczak z Inicjatywy Stara Miłosna dla Drzew, mieszkańcy oczekują, że dzielnica zrobi im szeroką wyasfaltowaną ulicę do parkowania samochodów.

– Te uwagi powinni zgłaszać do dewelopera. Ten zaś zbił kasę na tym, że wybudował 28 mieszkań, ale nie zapewnił lokatorom wystarczającej liczby miejsc parkingowych – zauważą Olejniczak.

Jak z kolei tłumaczy burmistrz Wesołej Marian Mahor, koncepcja ulicy powstała w wyniku konsultacji z mieszkańcami.

– W nowym projekcie miał być miejsca parkingowe, ale rzeczywiście miało ich być mniej, co nie spotkało się z aplauzem zdecydowanej większości. Niemal sto procent mieszkańców lobbowała za tymi parkingami – podaje.

W przyszłym roku ma powstać ostateczny projekt przebudowy ulicy.

