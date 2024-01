Społecznicy: brakuje regulacji w sprawie automatów paczkowych Jerzy Chodorek 21.01.2024 15:48 Społecznicy apelują - brakuje regulacji dotyczących automatów paczkowych w mieście. Obecnie mamy w tym temacie „wolną amerykankę” - mówił w Radiu dla Ciebie Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Jego zdaniem sprawą powinny zająć się władze centralne.

Kurier (autor: pixabay)

Na problem braku regulacji dotyczących automatów paczkowych zwrócił uwagę w audycji „Jest sprawa” Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

- Domagamy się od władz publicznych, żeby powrócili do sytuacji sprzed kilku lat, że tego typu urządzenia po prostu wymagają zgody ze strony samorządu. Nie chodzi o to, żeby tego zakazywać, tylko żeby była kontrola - mówił.





Obecne przepisy nie upoważniają samorządu do regulowania kwestii automatów paczkowych.

- Nawet planowana uchwała krajobrazowa ich nie uwzględnia - powiedziała naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta z Urzędu m.st. Warszawy Magdalena Jędraszko-Macukow. - Paczkomaty nie są obiektami małej architektury. To są obiekty budowlane, a uchwała krajobrazowa ma regulować zasady rozmieszczania obiektów małej architektury. Więc uchwała krajobrazowa, jeśli chodzi o paczkomaty, pomoże w kwestii za dużej liczby reklam - wskazała.





Według Polskiego Instytut Ekonomicznego Polska zajmuje 2. miejsce Europie pod względem liczby automatów paczkowych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Liczba przesyłek kurierskich w 2022 roku wyniosła niemal 900 milionów.

