Rozlicz PIT w Warszawie i wygraj samochód lub rower. Ratusz zorganizował loterię Cyryl Skiba 17.01.2023 07:52 Stołeczny ratusz organizuje loterię PIT – można wygrać samochód i inne nagrody. To forma zachęty do rozliczania swoich podatków w Warszawie.

Loteria PIT w Warszawie (autor: ZDM Warszawa)

– Środki z rozliczania podatków w Warszawie pomagają rozwijać miasto – W tym roku jest jeszcze jeden powód, by swój PIT rozliczyć właśnie w Warszawie. To loteria, która wystartowała 15 stycznia. Do wygrania jest samochód hybrydowy, ale też rowery elektryczne czy smartwatche. Aby wziąć w niej udział, nie trzeba być zameldowanym w stolicy, wystarczy wskazać Warszawę jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za rok 2022 – wyjaśnia.

Jakub Leduchowski wyróżnia, że z tych pieniędzy powstają nowe szkoły, zakupione są autobusy, są też przeznaczane na wsparcie dla rodzin i potrzebujących.

Aby wziąć udział w loterii, nie trzeba być zameldowanym w stolicy. – Najpóźniej do 31 maja trzeba wejść na stronę placpitwwarszawie.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. To pierwsza taka loteria organizowana przez stolicę. Szacuje się, że w Warszawie mieszka ponad dwa miliony osób, ale tylko niecałe półtora miliona rozlicza tutaj swój PIT – mów Leduchowski.

Za miniony rok z fiskusem trzeba rozliczyć się najpóźniej do 2 maja 2023 r.

Dlaczego warto rozliczyć PIT w stolicy❓ Środki z podatków pomagają rozwijać miasto, a w tym roku mieszkańcy mają jeszcze jeden powód, by rozliczyć się w Warszawie. W loterii PIT organizowanej przez miasto można wygrać samochód i inne atrakcyjne nagrody❗https://t.co/PmolDPfmkY pic.twitter.com/XkDDvColQW — Warszawa (@warszawa) January 16, 2023

Czytaj też: Opiekunka okradała żłobek. Ginęły pieniądze za opiekę nad dziećmi