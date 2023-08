Rozbudowa dróg w dzielnicy Włochy. Jutro drogowcy zaczną prace na Działkowej RDC 06.08.2023 16:59 W ślad za modernizacją ulicy Szyszkowej, dzielnica Włochy rozpoczyna przebudowę ulicy Działkowej i Gidzińskiego. Pierwsze prace rozpoczną się w poniedziałek, 7 sierpnia, a od środy, 16 sierpnia, ulica Działkowa zostanie wyłączona z ruchu.

Rozbudowa dróg w dzielnicy Włochy. Jutro drogowcy zaczną prace na Działkowej (autor: ZDM)

Drogowcy z Włoch rozpoczynają rozbudowę ulic Działkowej (od Mineralnej do Municypalnej) i Gidzińskiego (od Mineralnej do Działkowej). W ramach inwestycji drogowej powstanie i zostanie zmodernizowana także infrastruktura podziemna: kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna i teletechniczna. Po zakończeniu prac jezdnie ulic Działkowej i Gidzińskiego będą miały szerokość 6,5 metra. Po zachodniej stronie zostanie wybudowany chodnik, a po wschodniej stronie urządzone zostaną zieleńce, tłuczniowe pobocza i rowy odwadniające. Drogowcy przebudują także zjazdy indywidualne i publiczne. Prowadzone prace pozwolą usprawnić ruch na drodze, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, a mieszkańcom okolicy zapewnią sprawny dostęp do posesji.

Początek prac

Pierwsze prace rozpoczną się od przebudowy sieci teletechnicznej. W poniedziałek, 7 sierpnia, o godzinie 7:00 drogowcy zajmą pobocze po zachodniej stronie ulicy Działkowej na odcinku od ulicy Mineralnej do przedłużenia ulicy Municypalnej. W tym etapie prac nie będzie ingerencji w jezdnię. Terminy prac na wjazdach do posesji będą ustalane indywidualnie z mieszkańcami. Mieszkańcy cały czas będą mieli zapewnione dojście do posesji – u zbiegu ulic Mineralnej i Działkowej zostanie wykonany chodnik tymczasowy.

Zamknięta Działkowa

W środę, 16 sierpnia, drogowcy zamkną fragment ulicy Działkowej na długości około 70 metrów od Mineralnej. Rozbiorą tu drogę, przebudują sieci kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną, a następnie przystąpią do wytyczania ulicy w nowym śladzie. W tym czasie kierowcy nie wjadą w Działkową od strony Mineralnej. Zakaz wjazdu zostanie ustawiony także na wysokości ulicy Municypalnej – nie będzie jednak dotyczył dojazdu do posesji.

Prace będą trwały do końca roku.

