Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie. Dziś rusza nabór wniosków Adam Abramiuk 07.03.2023 10:33 Dziś rusza nabór wniosków o przyjęcie dzieci do stołecznych przedszkoli. Można zgłaszać maluchy urodzone w latach 2017-2020. Sprawdziliśmy, jak można zapisać dziecko.

Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie. Dziś rusza nabór wniosków (autor: pixnio)

Zapisać dziecko można przez elektroniczny system rekrutacji lub wypełniając wniosek papierowy i dostarczając do placówki.

Kryteria

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc, będą decydować punkty. Tutaj są kryteria ustawowe - każda ma po 260 punktów. Mowa o wielodzietności rodziny, niepełnosprawności dziecka lub rodziców czy samotne wychowywanie.

Druga pula punktów to kryteria nadawane przez samorząd. To m.in. odległość miejsca zamieszkania, rozliczanie podatku w Warszawie przez rodziców, obowiązkowe szczepienia, sytuacja zawodowa rodzica czy aplikowanie do placówki, gdzie uczy się już starsze rodzeństwo.

Kryteria muszą być też poparte odpowiednimi dokumentami.

Do kiedy rekrutacja?

Rekrutacja rusza o 13:00. Czas na wypełnienie i zapisanie wniosku jest do 22 marca do godziny 20:00.

