Przejście przez rondo Sedlaczka otwarte dla pieszych. Kierowcy dalej z utrudnieniami Mariusz Niedźwiecki 10.01.2023 11:41 Piesi nie muszą już nadkładać drogi, otwarto przejście przez rondo Sedlaczka. Rozbiórka wiaduktu Trasy Łazienkowskiej postępuje, udało się zburzyć już fragment obiektu nad skrzyżowaniem Myśliwieckiej, Łazienkowskiej i Rozbrat. Wciąż jednak z dużymi utrudnieniami pozostają kierowcy, którzy narzekają na złe oznakowanie wokół terenu prac.

Przejście przez rondo Sedlaczka otwarte dla pieszych (autor: RDC)

- To pozwoliło na otwarcie przejścia dla pieszych pod wiaduktem, dzięki temu nie muszą iść kilometr na około, przez park Agrykola - mówi Agata Choińska-Ostrowska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

- Już funkcjonuje przejście po stronie wschodniej, czyli od strony ulicy Łazienkowskiej. Kontynuujemy prace rozbiórkowe, te prace potrwają jeszcze do 17 stycznia - mówi Choińska-Ostrowska.

Do tego czasu zamknięty będzie przejazd dla aut przez rondo Sedlaczka. Po rozbiórce wykonawca od razu zacznie budowę nowego wiaduktu. Wcześniej rozebrano i wybudowano drugi obiekt, w kierunku centrum.

Nie będzie dodatkowych oznaczeń dla kierowców w rejonie ronda Sedlaczka

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta tłumaczy, że już wcześniej dostawił dodatkowe znaki.

- Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na nowe znaki. To oznakowanie informuje o tym, które ulice są zamknięte i jak prowadzą objazdy - mówi rzecznik SZREMu Agata Choińska.

Mimo to, po tygodniu od wprowadzenia zmian wielu kierowców nadal wjeżdża na Myśliwiecką, Rozbrat czy Łazienkowską. Większość jeździ "na pamięć", ale przyznają też, że znaków jest według nich za mało.



Zmiany konieczne ze względu na rozbiórkę

W poniedziałek, 2 stycznia, o godz. 6 drogowcy zamknęli przejazd przez rondo Sedlaczka. "Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozbiórki południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej" - zaznaczył ratusz. Podczas prac ul. Łazienkowska jest zamknięta dla ruchu na wysokości budynku nr 14 (za wjazdem). Ulica Rozbrat została wyłączona z ruchu na wysokości przejścia dla pieszych w rejonie samego ronda, tak samo jak ul. Myśliwiecka od strony ul. Szwoleżerów. Z drugiej strony ronda (od ul. Górnośląskiej) ul. Myśliwiecka została zamknięta na wysokości posesji nr 6A i 6B. Kierowców obowiązuje nakaz skrętu w prawo z ul. Hoene-Wrońskiego w Myśliwiecką (w kierunku ul. Górnośląskiej) oraz nakaz skrętu w lewo z ul. Myśliwieckiej (dla jadących od Al. Ujazdowskich) w ul. Hoene-Wrońskiego. Kierowcy jadący ul. Rozbrat w stronę ronda muszą skręcać w lewo w ul. Przemysłową. Nakazy te nie będą dotyczyły pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji. Objazdy utrudnień prowadzą Al. Ujazdowskimi do ulic: Belwederskiej, Gagarina i Czerniakowskiej lub Al. Ujazdowskimi oraz ulicami Książęcą i Ludną do ul. Czerniakowskiej lub ul. Solec.

Objazdy autobusów przy Sedlaczka

"Na trasy objazdowe skierowane zostaną linie autobusowe: 107, 108, 109, 159, 162, 171 oraz N33 i N83" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Linie 109 i 171 w kierunku Torwaru kursują ulicami: Ludną, Wioślarską, Solec, Górnośląską i Rozbrat. 107 i 159 w kierunku Kierbedzia i EC Siekierki jadą ul. Hoene-Wrońskiego, Górnośląską i Solcem. W drodze powrotnej omijają utrudnienia, jadąc ulicami Solec, al. Armii Ludowej, pl. Na Rozdrożu i Al. Ujazdowskimi. Autobusy linii 108, 162 oraz N33 i N83 w stronę Książęcej, pl. Hallera i dworca Centralnego są skierowane na objazd ul. Czerniakowską, Solec, Wioślarską i Ludną. W kierunku stacji metra Wilanowska, Chełmskiej, Zajezdni Woronicza i PKP Piaseczno poruszają się ulicami: Rozbrat, Górnośląską, Solec i Czerniakowską. Na czas prac zawieszone zostało funkcjonowanie przystanków: Piękna 04, Wiejska 02, Rozbrat 03, 05 i 54, Agrykola 01 i 02, Szwoleżerów 04, Legia-Stadion 02, Torwar 06 i 07, Śniegockiej 54 oraz Dragonów 01. Wznowione zostało funkcjonowanie przystanku Pl. Na Rozdrożu 08. Zatrzymują się tu będą autobusy linii 107 i 159.

Całkowita przebudowa Trasy Łazienkowskiej ma się zakończyć na początku 2024 roku.



