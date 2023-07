Prokuratura chce dożywocia dla Amerykanina skazanego za zabicie matki. Będzie apelacja RDC 12.07.2023 09:11 Prokuratura chce dożywocia i zapowiada apelację w sprawie Amerykanina, któremu sąd wymierzył karę 25 lat więzienia za zabójstwo. W ocenie prokuratury orzeczenie zbyt niskiej kary powoduje, że nie spełni ona swojej funkcji - przekazał prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Proces, który ruszył w warszawskim sądzie w grudniu ubiegłego roku był poszlakowy. Obywatelka USA Gretchen P. zaginęła w Warszawie w 2020 r. Śledczy są pewni, że została zamordowana przez syna Karla, który miał ją udusić poduszką, a następnie poćwiartować jej zwłoki i wrzucić do Wisły. Ciała kobiety szukały w Wiśle polskie służby, którym pomagali agenci Federalnego Biura Śledczego (FBI), ale zwłok do tej pory nie odnaleziono.

25 lat więzienia

We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Karl P. jest winny zabójstwa kobiety i skazał go na 25 lat więzienia. Mężczyzna po 20 latach będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie.

W uzasadnieniu przewodnicząca składu sędzia Agnieszka Domańska podkreśliła, że oskarżony zabił swoją matkę i ukradł z jej rachunku bankowego ok. 2,5 tys. zł. - Materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania, że racjonalne byłoby poczynienie odmiennych ustaleń faktycznych w odniesieniu do zarzucanych oskarżonemu czynów, niż takie, jakie legły u podstaw wydanego rozstrzygnięcia. Nie budzi zatem wątpliwości sądu, iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na stanowcze ustalenie, że oskarżony dopuścił się popełnienia przypisanych mu czynów - zaznaczyła sędzia Domańska.

W uzasadnieniu zaznaczyła, że wśród osób, które utrzymywały kontakty z nim i z Gretchen P., oskarżony był postrzegany jako osoba "niewykształcona, leniwa, niesamodzielna i bezkrytyczna wobec siebie". - Nie ulega wątpliwości, że osobą, która miała bardzo dobre zdanie na temat oskarżonego, która starała się stawiać w jego obronie była wyłącznie Gretchen P. - powiedziała sędzia.

Wskazała też, że oskarżony działał z winy umyślnej. - Z zamiarem bezpośrednim chciał zabić swoją matkę i podjął czynności, które skutkowały jej zgonem (...). Następnie znieważył jej zwłoki poprzez rozczłonkowanie i wyrzucenie do rzeki. Starannie przygotował się do tego, kupując piłę, folię zabezpieczającą oraz materiały, w których finalnie umieścił fragmenty ciała matki. Oskarżony następnie sprzątnął mieszkanie i bez kontaktu z właścicielką opuścił je, zamieszkując jeszcze przez jakiś okres czasu w Warszawie i korzystając ze środków finansowych zgromadzonych przez Gretchen P. - mówiła sędzia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Będzie apelacja

Złożenie apelacji od wyroku zapowiedziała prokuratura. - Sąd podzielił zapatrywania prokuratury i uznał, że materiał dowodowy przedstawiony przez Prokuraturę Rejonową Warszawa - Żoliborz w Warszawie nie budzi wątpliwości - przekazał prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zaznaczył, że w ocenie prokuratury kara jest jednak "rażąco łagodna i nieuwzględniania całokształtu okoliczności sprawy, w tym szczególności stopnia społecznej szkodliwości czynu mu przypisanego, a także stopnia winy". Orzeczenie zbyt niskiej kary spowoduje, że "nie spełni ona swojej funkcji w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej, i nie zaspokoi społecznego poczucia sprawiedliwości".

- W ocenie prokuratury cele te może spełnić w stosunku do Karla P. jedynie kara dożywotnego pozbawienia wolności, tak, jak wnosił o to prokurator przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Stad też można w tej sprawie spodziewać się wywiedzenia apelacji od kary na niekorzyść oskarżonego Karla P. po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia tego wyroku - poinformował prok. Szymon Banna.

Apelację od wyroku zapowiedział też obrońca Karla P. mecenas Grzegorz Roman. - Nie ukrywam zaskoczenia tym wyrokiem (...) Z pewnością będziemy wnosić apelację - powiedział mec. Roman po ogłoszeniu wyroku.

