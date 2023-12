„Prawo nie zabrania wnoszenia ostrych narzędzi”. Ekspert po bójce z użyciem noża w szkole Miłosz Kuter 06.12.2023 16:33 Takie sytuacje mogą się powtarzać, dlatego musimy wiedzieć, jak reagować - komentuje ekspert ds. bezpieczeństwa wtorkową bójkę z użyciem noża w szkole na warszawskim Targówku. 15-latek ranił swojego rówieśnika w policzek. Między chłopcami miało dojść do kłótni.

Szkoła na Targówku (autor: RDC)

Do kłótni dwóch uczniów doszło we wtorek w jednej ze szkół na Targówku – poinformował oficer dyżurny stołecznej policji. Podczas zdarzenia jeden z nich został ranny w policzek. Zdaniem eksperta ds. bezpieczeństwa, byłego policjanta Mariusza Sokołowskiego, trzeba być na takie sytuacje przygotowanym.

- Niestety, prawo nie zabrania posiadania ostrych narzędzi w miejscach publicznych - mówi. - Jeżeli chcielibyśmy skutecznie działać wobec osób wnoszących, np. noże na teren jakiegokolwiek obiektu, np. placówki edukacyjnej, trzeba byłoby każdą taką osobę sprawdzić, przeszukać zawartość jej tornistra, zawartość torby, którą wnosi, co nie do końca jest w wielu miejscach i w wielu momentach możliwe - wyjaśnia.



- Warto działać w sytuacji zagrożenia - dodaje Sokołowski. - Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma w ręku nóż, która próbuje tym nożem zaatakować inną osobę, warto jest wziąć krzesło, wziąć jakąś ławkę i próbować taką osobę obezwładnić albo wytrącić jej ten nóż z ręki, żeby nie zrobiła komukolwiek krzywdy - tłumaczy.

Konieczna edukacja i rozmowa

- Ważna jest dyskusja i edukacja w tym temacie - zaznacza ekspert. - Po tym wydarzeniu, który rzeczywiście pokazuje pewien problem, takie problemy z młodymi ludźmi, bardzo często zestresowanymi, bardzo często niepotrafiącymi poradzić sobie z samymi sobą i rzeczywistością wokół nich, to będą skutkowały tym, że takich zdarzeń może być więcej. Żeby można było przeciwdziałać takim zdarzeniom, po pierwsze trzeba edukować młodzież, rozmawiać z tą młodzieżą, a po drugie uczyć też inne osoby zachowania w tej sytuacji - wskazuje.





Sprawą bójki zajmie się teraz wydział do spraw nieletnich i patologii. Szkoła ma mieć też psychologa.

- Takie sytuacje nie mogą się powtarzać, zorganizujemy szkolenia dla uczniów - mówi Rafał Lasota z urzędu dzielnicy. - Szkoła podjęła czynności związane z nawiązaniem kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Będziemy chcieli prowadzić warsztaty oraz prelekcje na temat agresji dla uczniów, żeby podobne zdarzenia się nie powtórzyły - wyjaśnia.

W ubiegłym tygodniu doszło do podobnej sytuacji w Kadzidle pod Ostrołęką. 18-latek zaatakował nożem innych uczniów, którzy trafili do szpitala. W przypadku Targówka miało dojść do sprzeczki i bójki między uczniami.

