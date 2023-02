Podstawówka w Ursusie usuwa skutki awarii wodociągowej Adam Abramiuk 23.02.2023 09:24 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ursusie będzie gotowa na przyjęcie uczniów po feriach - zapewnia urząd dzielnicy. W weekend przed feriami doszło tam do awarii wodociągowej - woda zalała kilka sal, korytarze i łazienki. Od kilku dni trwa tam remont i osuszanie budynku - mówi zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Warszawie (autor: mat. szkoły/Facebook)

Do awarii doszło na drugim piętrze budynku.

- O pierwszych zaciekach na ścianie budynku poinformowali nas rodzice - mówi dyrektor szkoły Kinga Frankiewicz. - Podjęliśmy szereg zadań. Zaczęliśmy od osuszania. Zalane są cztery sale, cztery łazienki i dwa korytarze w skrzydle, w którym uczą się dzieci od zerówki do klasy trzeciej - tłumaczy.





Szkoła liczy na to, że skutki awarii uda się posprzątać jeszcze przed końcem ferii.

- Robimy wszystko, aby wszystkie dzieci mogły się uczyć i chodzić do szkoły. Rozpoczęliśmy już prace remontowe na parterze budynku, dzięki wsparciu dzielnicy, dzięki wsparciu rodziców. Mamy środki, żeby prowadzić takie prace. Remontujemy korytarz, remontujemy dwie sale dla klas zero i osuszamy nadal strop, ściany i posadzki -



Dzielnica zapewnia, że szkoła nie zostanie bez pomocy.

- O ile będzie potrzeba, zanim ubezpieczyciel zwróci środki z tytułu ubezpieczenia, to my przeznaczymy środki na remont tych pomieszczeń szkoły podstawowej - mówi zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.



Powrót uczniów do szkoły po feriach już w najbliższy poniedziałek.

Czytaj też: Stołeczny ratusz zapowiada: pięć linii metra do 2050 roku