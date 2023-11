Podróż w czasie na ulicach Warszawy, czyli obchody 10. rocznicy wycofania Ikarusów Cyryl Skiba 17.11.2023 11:17 Służyły 35 lat i było ich aż 3,5 tysiąca — z okazji obchodów 10. rocznicy wycofania kultowych Ikarusów, w sobotę w stolicy odbędzie się wystawa różnych modeli autobusów. Historycznymi pojazdami będzie można się przejechać za sprawą specjalnej linii 410. — Pojawią się pomiędzy pętlą Metro Marymont przez Starówkę do pętli na Targówku przy metrze Trocka — mówi prezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

4 Ikarusy 260 na ul. Marszałkowskiej (autor: Leszek Peczynski/UM Warszawa)

W najbliższą sobotę odbędą się obchody 10. rocznicy wycofania kultowych Ikarusów. Zaplanowano wystawę różnych modeli autobusów w dawnym motoryzacyjnym sercu Warszawy. Będzie też specjalna linia, dzięki której pasażerowie przejadą się Ikarusami.

Prezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie Robert Człapiński zaprasza na przygotowane atrakcje.

— Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej mini wystawy i do przejechania się naszą linią w sobotę w godzinach 12-18:30. Co dziesięć minut, ciekawe Ikarusy pojawią się pomiędzy pętlą Metro Marymont przez Starówkę do pętli na Targówku przy metrze Trocka — zachęca Człapiński.

Klimat dawnych lat na ulicach Warszawy

To doskonała okazja, by poczuć klimat dawnych lat.

— Miały swój klimat. Bardzo przestrzenne i bardzo pojemne. Niekiedy były różne zawody, ile osób wejdzie do takiego autobusu i były to przerażające cyfry. Ponad 200 osób do tego autobusu bez problemu wchodziło. O godzinie 10 zaczynamy wystawę wszystkich autobusów, które zarówno my mamy tutaj w Warszawie jak i przyjadą na nasz zlot Ikarusów. Będą tam stały do około godziny 12 — opowiada Człapiński.

Wystawa legend odbędzie się w sobotę w godzinach 10:00-13:00, na placu postojowym MZA przy ul. Włościańskiej 52, wejście bramą od ul. Kłodawskiej. Wstęp jest wolny.

Linia 410 historycznymi Ikarusami z Targówka, będzie kursować na trasie stacja metra Trocka na Metro Marymont w godzinach 12:00-19:00, co 10 minut.

Ikarusy służyły stolicy aż 35 lat. Było 3,5 tysiąca takich pojazdów.

Źródło: RDC Autor: Cyryl Skiba/JD