Wypadek pociągu w Białymstoku. Zmiany w komunikacji m.in. do Warszawy RDC 24.08.2023 10:32 Dwa pociągi zostały odwołane na całej trasie i zastąpione autobusową komunikacją zastępczą, sześć kolejnych odwołanych jest na części swoich tras - takie są skutki wykolejenia się w czwartek rano pociągu relacji Białystok-Warszawa Zachodnia. Pociągiem jechało ok. 150 osób, nikomu nic się nie stało.

Pociąg (autor: pixabay)

Do wykolejenia doszło na szlaku kolejowym niedługo po wyjechaniu przez pociąg z dworca kolejowego w Białymstoku, ok. dwustu metrów za tunelem Fieldorfa "Nila". Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, będzie go ustalać m.in. specjalnie powołana komisja.

Pociągiem podróżowało ok. 150 osób. Nikomu nic się nie stało. Problemy z ruchem pociągów dotyczą w Białymstoku kursów w kierunku Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiego. Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK poinformował, że pociąg wykoleił się trzema osiami, nie przewrócił się, stoi na torach i będzie "wkolejany" przez specjalny pociąg ratowniczy. Ile godzin potrwają utrudnienia, dokładnie nie wiadomo.

Zmiany w komunikacji

PKP Intercity poinformowała w komunikacie, że na razie na całej trasie odwołane zostały dwa pociągi i w ich miejsce uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. To pociągi "Zamenhof" i "Żubr" relacji Białystok-Warszawa Zachodnia.

Na części swojej normalnej trasy nie pojedzie kilka innych pociągów.

To "Rybak" relacji Białystok-Szczecin Główny, odwołany na odcinku Białystok–Olsztyn Główny; na tym odcinku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Pociąg "Słowacki" z Ełku do Wrocławia Głównego odwołany jest na odcinku Białystok Starosielce-Baciuty i ten odcinek pasażerowie pokonają autobusami. Pociąg "Narew" relacji Łódź Fabryczna-Białystok odwołany jest na odcinku Baciuty-Białystok; z Baciut pasażerów zabiorą autobusy. Pociąg "Podlasiak" z Suwałk do Świnoujścia odwołany jest na odcinku Białystok-Szepietowo i tam zastąpiony komunikacją autobusową. Podobnie pociąg "Hańcza" z Krakowa do Mockavy (na Litwie) odwołany jest na odcinku Szepietowo-Białystok i tam zastąpiony autobusami.

Pociąg "Biebrza" relacji Warszawa Wschodnia-Gdynia Główna odwołany został na odcinku Warszawa Wschodnia-Białystok. "Na odwołanym odcinku uzgodniono honorowanie biletów w pociągach relacji Warszawa Wschodnia-Siedlce oraz relacji Warszawa Wschodnia-Czeremcha na odcinku Siedlce-Czeremcha" - podała w komunikacie spółka PKP Intercity.

Lista tych pociągów jest stale aktualizowana. Przewoźnik przeprasza za niedogodności i apeluje do pasażerów o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe na dworcach.

