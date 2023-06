Po interwencji RDC komisja ds. przetargów śmieciowych otrzymała dokumenty z ratusza Przemysław Paczkowski 14.06.2023 07:14 Po interwencji Radia dla Ciebie komisja rewizyjna ws. przetargów na odbiór odpadów w Warszawie otrzymała dokumenty od stołecznego ratusza. Komisja czekała na nie około trzy miesiące. Bez dokumentów członkowie nie mogli rozpocząć swojej pracy.

Po interwencji RDC komisja rewizyjna ds. odbioru odpadów otrzymała dokumenty (autor: Pixabay)

Członkowie komisji czekali na dokumenty z ratusza od połowy marca. Chodzi o zestawienia przetargów w latach, gdy sekretarzem Warszawy był Włodzimierz Karpiński.

- Trudno to odbierać inaczej niż utrudnianie pracy zespołowy, który powstał po to by wyjaśnić aferę śmieciową - mówił wcześniej członek komisji, Wiktor Klimiuk. - Przesłanie zestawienia dokumentów, które może zająć parę dni, a w najlepszym razie tydzień czy dwa nie zostało przesłane. Wystąpiliśmy też o kolejne dokumenty, których też nie otrzymaliśmy - dodał.

Ratusz wysłał komisji dokumenty dzień po publikacji artykułu na naszej stronie.

Powołanie komisji

Na początku marca stołeczni radni niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu komisji rewizyjnej, która ma skontrolować prawidłowość organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Warszawie.

Utworzenie komisji to reakcja Rady Warszawy na zatrzymanie przez CBA sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego.

Czytaj też: Podmiejska linia średnicowa zamknięta w wakacje