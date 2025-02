Pałac Kultury i Nauki równo 18 lat temu został wpisany do rejestru zabytków 02.02.2025 06:23 Pałac Kultury pełnoletnim zabytkiem. Dziś mija równo 18 lat, od kiedy jeden z symboli Warszawy został wpisany do rejestru. Zdecydował o tym w 2007 roku ówczesny wojewódzki konserwator zabytków Maciej Czeredys. Wpis do rejestru uchronił go przed wyburzeniem czy przebudową.

PKiN pełnoletnim zabytkiem. „To była naprawdę świetna robota wielu rzemieślników” (autor: PKiN)

Pałac Kultury i Nauki równo 18 lat temu został wpisany do rejestru zabytków. Dziś mija rocznica kiedy konserwator Maciej Czeredys dodał symboliczny budynek w centrum Warszawy do listy zabytków.

Królujący w centrum stolicy gmach, choć obecnie brudno-szary, kiedyś taki nie był.

- Był taki szaro-biały. Jest wykończony takimi płytkami ze sztucznego betonu, które wyglądają jak kamień. Wiele osób myśli, że Pałac Kultury jest wykończony piaskowcem. No i niestety po latach się zrobił szary, teraz coraz bardziej szary. Parę lat temu nawet przymierzaliśmy się do czyszczenia, ale koszt wówczas czyszczenia pałacu to był kilkadziesiąt milionów złotych - mówił w Polskim Radiu RDC stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki.



W poprzednich latach były propozycje wyburzenia lub przebudowy pałacu. Wpis budynku do rejestru to uniemożliwił.

- Rejestr zabytków po pierwsze odsunął takie pomysły do sfery jakiejś totalnej science fiction, także z powodów formalnych. No a druga kwestia to dzięki temu dbamy o to, co jest jedną z ważniejszych wartości tego pałacu, czyli o detal. O elementy, które zbudowały tą jego artystyczną stronę - mówił stołeczny konserwator.



A detalu i smaczków architektonicznych w pałacu jest naprawdę dużo.

- Przede wszystkim detal w środku. Sztukaterie, stiuki, balustrady. W sali kongresowej już po oddaniu ta część stolarki drewnianej, posadzki w niektórych pomieszczeniach zachowane, całe meble zaprojektowane, to jakby cała stolarka. To była naprawdę świetna robota wielu rzemieślników - wskazał Krasucki.



Sam budynek, mimo że jest zabytkiem, cały czas jest żywy.

- Większość powierzchni pałacu jest wykorzystywana na cele biurowe, ale mamy też tam parę teatrów, mamy centrum sportowe, mamy muzea, w związku z tym gdzieś te funkcje też publicznie, kulturalne są zachowane, chociaż większość rzeczywiście jest funkcją komercyjną i funkcją biurową - tłumaczył nasz gość.



Pałac Kultury i Nauki został wybudowany jako „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego”. Do 1956 roku nosił imię Józefa Stalina. W lipcu będzie świętowane równo 70-lecie otwarcia pałacu.

