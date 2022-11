Oznaczenia ścieżek w Parku Pięciu Sióstr miały pomóc, ale wprowadzają w błąd Przemysław Paczkowski 03.11.2022 13:47 W parku naprzeciwko Dworca Zachodniego powstała wyasfaltowana ścieżka. Według projektu ma ona służyć za trasę dla rolkarzy, ostatecznie korzysta z niej każdy. Rowerzyści, rolkarze i... piesi.

1 Oznaczenie ścieżek Park Pięciu Sióstr (autor: RDC)

Wszystko przez to, że na ścieżce wymalowany jest biały ludzik, a pod spodem niewidoczny, starty już napis "Uwaga piesi".

- Wprowadza to w błąd, sugeruje, że to trasa dla pieszych - mówią spacerowicze.



Zdaniem radnego Ochoty Łukasza Gawrysia oznaczenie powinno być bardziej czytelne.



- Nie wiadomo w zasadzie, o co chodzi. Powinna być tam namalowana rolka czy rower. Ludzik, który jest tam namalowany, sugeruje, że jest to ciąg pieszy, nie wiem, czy do końca o to chodziło. Jeżeli już to albo nie malować nic, albo tak, żeby to było jasne i jednoznaczne - mówi Gawryś.

Park Pięciu Sióstr, a wcześniej zwany Parkiem Zachodnim, został oddany do użytku po remoncie w 2021 roku.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PP