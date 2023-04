Otwarcie sezonu w parku Pięciu Sióstr na Ochocie Przemysław Paczkowski 15.04.2023 11:31 Dziś wyjątkowy start sezonu w parku Pięciu Sióstr. Dla mieszkańców zostanie udostępniona oczekiwana od lat kawiarnia. Pierwsza konstrukcja pojawiła się w parku w 2019 roku.

Otwarcie sezonu w Parku Pięciu Sióstr (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL)

Lokal będzie pełnił również funkcję Miejsca Aktywności Lokalnej. Od maja do września kawiarnia będzie organizowała kino letnie, podczas którego będą pokazywane filmy z co najmniej dwóch dużych festiwali filmowych.

- Cieszymy się, że wreszcie lokal zacznie funkcjonować - mówi burmistrz Ochoty, Dorota Stegienka. - Chcieliśmy, żeby to miejsce było jednocześnie nie tylko zwykłą kawiarnią, ale było tez miejscem aktywności lokalnej, stąd też nasze wymagania co do dostępności dla mieszkańców, ale też wydarzenia, kina plenerowe. Mamy nadzieję, że to miejsce fajnie się rozwinie - dodaje.

Oficjalne otwarcie kawiarni o godziny 12. Na mieszkańców czeka darmowa kawa, herbata i lemoniada.

