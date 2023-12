„Świeć blaskiem z odblaskiem”. Ruszyła akcja stołecznej Straży Miejskiej i Lasów Państwowych RDC 04.12.2023 19:49 Już po raz dziewiąty ruszyła akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”. Mieszkańcy Warszawy w 35 punkach w stolicy mogą zobaczyć świąteczne choinki udekorowane kolorowymi odblaskami. Straż Miejska m.st. Warszawy wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych zachęcają do odbierania z choinek świecących breloczków. — Pamiętajmy, że piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego — podkreśla Magdalena Ejsmont, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

„Świeć blaskiem z odblaskiem!” (autor: Mat. pras.)

Ruszyła akcja stołecznej Straży Miejskiej i Lasów Państwowych o nazwie „Świeć blaskiem z odblaskiem!”. Jej celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych poprzez poprawę ich widoczności.

— Apeluję do pieszych o udział w akcji, a także do kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność jest dużo słabsza, a my często ubieramy się na ciemno. Pamiętajmy, że piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, a zasadę szczególnej ostrożności można też inaczej określić zasadą wzajemnego szacunku — podkreśla Magdalena Ejsmont, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W ramach akcji, jak co roku, w blisko 35 punktach Warszawy stanęły zielone, pachnące lasem i świętami świerki. Dostarczyła je Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie.

Dziś rano uczniowie jednej z wolskich szkół ubrali choinkę przed gmachem komendy Straży Miejskiej w Warszawie. Na drzewku zamiast bombek zawisły odblaski.

Na miejscu reporter Radia dla Ciebie, który usłyszał, że odblask może komuś uratować życie.

Na terenie całej Warszawy można odebrać z choinek świecące breloczki. Każdy – przechodzień, rowerzysta, deskorolkarz czy użytkownik hulajnogi – może wziąć jedną z odblaskowych ozdób i zawiesić ją na swoim ubraniu lub pojeździe, by być lepiej widocznym na drodze.

W tym roku na świątecznych drzewkach zawisło aż 20 tysięcy odblasków.

Choinki przystrojone w kolorowe odblaski stanęły przed siedzibami urzędów dzielnic m.st. Warszawy, MPWiK, Automobilklubu Polski, MZA, ZTM, Fundacji Jednym Śladem, Poland Bike, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, czy Teatru Kamienica. Przedstawiciele tych instytucji będą na bieżąco uzupełniać na świątecznych drzewkach niecodzienne ozdoby.

