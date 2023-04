Od jutra zmiana organizacji ruchu na ulicy Mysiej 02.04.2023 13:15 Od poniedziałku zmieni się organizacja ruchu na ulicy Mysiej. Wjazd będzie możliwy od strony ulicy Nowy Świat w kierunku ulicy Brackiej. Zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową placu Trzech Krzyży spowodowały utrudnienia w okolicy.

Ulica Mysia w Warszawie (autor: Adrian Grycuk, Wikimedia Commons)

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Mysiej ułatwi życie kierowcom

Do tej pory ruch na niej kierowany był od ulicy Brackiej do Nowego Światu. Komplikuje to dojazd do budynków w tym rejonie od strony mostu Poniatowskiego, czy ulicy Książęcej. W pierwszym przypadku zawrócić można dopiero na wiecznie zakorkowanym rondzie Dmowskiego, a w drugim trzeba przejechać cały plac Trzech Krzyży i skręcić dopiero w ulicę Piękną, a następnie w Kruczą.

Od poniedziałku to się zmieni i w ulicę Mysią będzie można skręcić z Nowego Światu. Kierowcy jadący od strony mostu Poniatowskiego będą mogli na rondzie de Gaulle'a skręcić w Nowy Świat i od razu w ulicę Mysią. Z kolei jadący od strony Książęcej skręcą w Nowy Świat i zawrócą na rondzie de Gaulle'a. Remont placu Trzech Krzyży ma zakończyć się latem.

