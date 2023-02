Nowy parking zamiast parku? Mieszkańcy Nowodworów przeciwko miejskim planom Adrian Pieczka 19.02.2023 12:17 Mieszkańcy Białołęki przeciwni planom miasta, nie chcą parkingu na Nowodworach. Chodzi o teren wzdłuż ulicy Ordonówny, gdzie teraz jest zieleń i drzewa, ale w konsultowanym planie zagospodarowania przewidziano miejsca parkingowe.

Mieszkańcy Nowodworów chcą parku zamiast parkingu (autor: RDC)

Mieszkańcy woleliby w tym miejscu park.

- Na Nowodworach jest coraz mniej terenów zielonych - mówi radny Białołęki, Filip Pelc. - Niezależnie ile by tych miejsc parkingowych nie było, to kierowcy zawsze będą mówili, że jest ich za mało. To jest też centrum Nowodworów, więc w takim miejscu nie powinno być parkingu, tylko właśnie fajnie jakby był zielony skwer albo park linearny, bo takich miejsc jest coraz mniej w dzielnicy - dodaje.

- W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego jest i zieleń i miejsca dla aut - wyjaśnia zastępca stołecznego rzecznika, Jakub Leduchowski. - Projekt planu dokładnie określa, że zieleni ma być minimum 40 proc. Jest tam wymóg realizacji zieleni urządzonej wraz z nasadzeniem drzew o minimalnej powierzchni 25 mkw co pięć miejsc parkingowych. Dodatkowo projekt mówi o realizacji rzędu drzew, który ma osłaniać szeregowce sąsiadujące z tym terenem - tłumaczy.

O takie zagospodarowanie przestrzeni jeszcze w 2011 roku wnioskowali sami mieszkańcy w konsultacjach. Szczegóły planu na stronie Urzędu Miasta.

Z projektem można się zapoznać i przekazać swoje uwagi do 16 marca na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

