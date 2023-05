Duże, nielegalne wysypisko wykryte na Białołęce Adrian Pieczka 24.05.2023 19:19 Nielegalne wysypisko śmieci na Białołęce w Warszawie. We wtorek rano jedna z mieszkanek znalazła dzikie wysypisko na granicy Warszawy, w okolicy Cmentarza Parafialnego w Markach o czym poinformowała miejski Wydział Monitoringu.

Śmieci zalegające na Białołęce (autor: Facebook/Danuta Zaleska - radna Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy)

- Niezwłocznie pracownicy wydziału ochrony środowiska udali się na miejsce wskazane przez mieszkankę - mówi zastępca Burmistrza Marek, Paweł Pniewski. - Po wizji okazało się, że całe szczęście tych odpadów niebezpiecznych tam nie ma, natomiast całe wysypisko znajduje się na terenie Białołęki, w związku z czym po dokonaniu oględzin przekazaliśmy sprawę do urzędu dzielnicy Białołęka - dodaje.

- Wystosowaliśmy apel do mieszkańców okolicznych ulic - dodaje Pniewski. - Jeżeli na swoich, prywatnych nagraniach monitoringu posiadają jakieś nagrania, gdzie można zweryfikować samochód, który przywiózł te śmieci, to prosimy o przekazanie do naszego urzędu, a my przekażemy dalej do Białołęki i na policję, żeby schwytać sprawcę - podkreśla.

W czwartek rano na miejscu ma pojawić się Białołęcki dzielnicowy, który zweryfikuje zgłoszone wysypisko.

