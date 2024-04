Narodowy Marsz Życia w Warszawie. W tym roku pod hasłem „Niech Żyje Polska!” RDC 14.04.2024 13:12 Z placu Zamkowego w Warszawie wyruszył Narodowy Marsz Życia pod hasłem „Niech Żyje Polska!”. Według organizatorów jest on manifestacją sprzeciwu wobec ataków wymierzonych w małżeństwo, rodzinę i w poczęte dzieci zagrożone aborcją. W związku z przemarszem są utrudnienia w centrum Warszawy.

Narodowy Marsz Życia 2024 (autor: Albert Zawada/PAP)

Dziś w Warszawie z pl. Zamkowego wyruszył Narodowy Marsz Życia pod hasłem „Niech Żyje Polska!”. Wydarzenie poprzedziły msza św. w intencji ochrony życia w bazylice archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela i eucharystia w bazylice katedralnej pw. św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła.

Uczestnicy marszu wyruszyli z placu Zamkowego, idąc Traktem Królewskim w kierunku placu Trzech Krzyży, gdzie po godz. 14:00 odbędzie się koncert, a o 16:00 msza w kościele pw. św. Aleksandra.

Narodowy Marsz Życia – hasło

Marsz – jak zaznaczyli organizatorzy wydarzenia – jest wyrazem solidarności z poczętymi dziećmi zagrożonymi aborcją i sprzeciwem wobec ataków wymierzonych w małżeństwo i rodzinę. „Nie możemy stać z boku z założonymi rękami, gdy kwestionowane są nasze podstawowe prawa i wartości” – dodali.

W tym roku uczestnicy marszu idą pod hasłem „Niech Żyje Polska!”. Jest to nawiązanie do przypadającego 14 kwietnia Święta Chrztu Polski.

„Chcemy zamanifestować swoją wierność oraz wdzięczność i odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo Polski, jej teraźniejszość i przyszłość” – napisali organizatorzy marszu.

W obronie życia poczętego

W piątek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojdak zachęcał, aby niedziela 14 kwietnia była dla katolików w Polsce dniem modlitwy w obronie życia poczętego.

„Proszę, aby we wszystkich kościołach po mszy św., modlić się w tej intencji. Ufam, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą ochroną życia osób nienarodzonych” – napisał w apelu hierarcha.

Projekty o aborcji w Sejmie

Sejm zdecydował w piątek, że cztery projekty zmian w prawie aborcyjnym zostały skierowane do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej. Chodzi o dwa projekty Lewicy, jeden Koalicji Obywatelskiej i jeden Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050.

W listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty ustaw. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. Pod koniec stycznia br. do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Oprócz tych projektów pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyła w Sejmie projekt ustawy, który odwraca wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów o aborcji. Politycy Trzeciej Drogi chcą też, aby w sprawie aborcji odbyło się referendum.

Organizatorami Narodowego Marszu Życia są Fundacja św. Benedykta, Koalicja dla Życia i Rodziny oraz ponad 30 organizacji partnerskich.

