Największy w Polsce turniej dla dzieci z domów dziecka. Ruszają piłkarskie mistrzostwa na Bemowie 28.04.2023 21:43 Czy Sternik Szczecin obroni tytuł piłkarskiego mistrza Polski? Okaże się już w sobotę 29 kwietnia, kiedy na stadionie OSiR Bemowo w Warszawie odbędą się XIV Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej.

Piłkarskie mistrzostwa na warszawskim Bemowie (autor: Karol_Slomka)

To największy w Polsce turniej dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Weźmie w nim udział 360 zawodniczek i zawodników grających w 36 drużynach z całego kraju (dziewczęta i chłopcy do 17 roku życia). Warszawa jest partnerem strategicznym mistrzostw.

Jak co roku młodym zawodnikom kibicować będą byli reprezentanci Polski w piłce nożnej, którzy tradycyjnie zmierzą się z najlepszymi zawodnikami turnieju w meczu pokazowym. W tym roku swoją obecność zapowiedzieli m.in. Dariusz Dziekanowski, Jacek Krzynówek, Tomasz Kłos i Marek Jóźwiak.

Nadzieja na spełnianie marzeń

Zdobytego przed rokiem tytułu mistrzowskiego broni Sternik Szczecin. Za nim uplasowały się Horyzont Kołaczkowo i Kutno.

Do XIV Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej szykują się młodzi zawodnicy z domów dziecka z miast, miasteczek i wsi z całego kraju. W Warszawie wystąpią drużyny z dużych miast jak Gdańsk, Olsztyn czy Łódź, ale także z mniejszych miejscowości jak Pasym, Kołaczkowo, Czernice Borowe, Wydrzno czy Franciszków.

Najlepsi piłkarze są powoływani do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka, które Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial organizuje tradycyjnie w Warszawie. W tym roku turniej zaplanowano na 12-13 sierpnia. Do tej pory w Mistrzostwach uczestniczyło blisko 2,5 tysiąca zawodników z całego świata. Tytuły mistrzowskie zdobywały: Polska 2013, Rosja 2014, Holandia 2015, Rosja 2016, Hiszpania 2017, Ukraina 2018 i 2019. Reprezentanci Polski mają też szansę na występy w turniejach zagranicznych.

– Turnieje to często jedyne okazje, by dzieci wyrwały się ze swoich miejscowości – mówi trener polskiej drużyny Krzysztof Kot. – Występ na Mistrzostwach Chorwacji był dla wielu zawodników reprezentacji pierwszą w życiu zagraniczną podróżą, a reprezentowanie ojczyzny w przeznaczonej dla wielotysięcznej publiczności hali to przeżycie, którego nigdy nie zapomną. Wiem to po sobie – gdy jesteś dzieckiem z domu dziecka i zdobywasz złoto dla Polski, to jest niesamowite doświadczenie, które naprawdę zmienia twoje życie.

– Właśnie dlatego organizujemy mistrzostwa – żeby pokazać dzieciom, że warto marzyć i walczyć o spełnianie swoich marzeń. Że gdy się w siebie uwierzy, to można wszystko. Napędza nas radość dzieciaków po każdej kolejnej imprezie i to jak widzimy, że piłka nożna naprawdę pomaga im w życiu. Po trzynastu edycjach mistrzostw mamy już liczne grono zawodników „Nadziei na Mundial", którzy grają w ligowych klubach lub zostali trenerami. A idea Mistrzostw Dzieci z Domów Dziecka rozprzestrzenia się na świat – turnieje odbywały się już m.in. w Niemczech, Tajlandii czy Portugalii, teraz dołączyła Chorwacja – dodaje Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial".

– Przed mistrzostwami trenujemy dużo częściej, zdarza się, że nawet codziennie, oprócz tego uczęszczamy też do klubów sportowych, które znajdują się blisko placówki. To dlatego, że poziom rywalizacji na turnieju jest co roku bardzo wysoki – opowiada Patryk Nowak z drużyny Burza Kłobuck, który w ubiegłym roku został wybrany do reprezentacji Polski dzieci z domów dziecka.

Program mistrzostw

Program XIV Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka. Sobota, 29 kwietnia 2023 r. Stadion OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11, Warszawa.

09:00 – 09:20 Uroczyste otwarcie Mistrzostw

09:30 – 14:30 Faza grupowa rozgrywek

14:30 – 15:30 Dodatkowe konkurencje dla zawodników

15:40 – 17:10 Mecze fazy pucharowej

17:10 – 17:30 Finał Mistrzostw Polski

17:45 – 18:50 Mecz pokazowy z udziałem byłych reprezentantów Polski

19:10 – 20:40 Gala finałowa

Organizatorem XIV Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka jest Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial”. Sponsorem głównym jest Biedronka. Partnerem Strategicznym imprezy jest m.st. Warszawa.

Więcej informacji o Mistrzostwach na stronie internetowej imprezy.

Czytaj też: Dziś rok szkolny kończą maturzyści. Do matury przystąpi ponad 45 tys. mieszkańców Mazowsza