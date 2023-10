Najszybsze konie, wyjątkowy klimat. Dziś Wielka Warszawska Adam Abramiuk 01.10.2023 12:23 Bomba w górę! Dziś w stolicy jedno z najważniejszych wydarzeń dla miłośników wyścigów konnych w całym kraju. Na Torze Służewiec odbywa się Wielka Warszawska. W wyścigach startuję najszybsze konie i najlepsi jeźdźcy, towarzyszą im atrakcje i wyjątkowy klimat, w tym roku w stylu lat 60-tych XX wieku.

Dziś w stolicy Wielka Warszawska (autor: Wielka Warszawska)

- Impreza w tym roku historyczna - podkreśla rzecznik Toru Służewiec, Szymon Piechowiak. - Otrzymała w tym roku status "Listed". To jest taki znak jakości dla gonitw koni pełnej krwi angielskiej. To jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też zobowiązanie. Wchodzimy w ten świat europejskich wyścigów, wypinamy się w ten sieć. To jest niezwykle cenne dla całego środowiska, także hodowców. Za tym też idą większe nagrody - tłumaczy.

Na imprezę warto się wybrać nie tylko ze względu na same wyścigi, ale dla całego klimatu.

- To też wielkie święto towarzysko-kulturalne - dodaje Piechowiak. - Pokazy kawalerii, pokazy zabytkowych powozów, strefa eleganckiej mody, występy artystyczne, muzyka na żywo. To wszystko w stylu takiej fajnej, trochę zawadiackiej atmosferze starej Warszawy. Motywem przewodnim tegorocznej Wielkiej Warszawskiej są lata sześćdziesiąte - mówi.

Impreza zaczęła się w samo południe. Najważniejsza gonitwa, Wielka Warszawska, o godzinie 17:00.

