Na Bielanach można trenować wśród mistrzów. AWF otwiera obiekty dla mieszkańców Adam Abramiuk 04.02.2024 15:31 Trening wśród najlepszych sportowców. Mieszkańcy Bielan będą mogli korzystać z obiektów Akademii Wychowania Fizycznego - hali i stadionu. To w ramach porozumienia między dzielnicą a uczelnią.

Sport (autor: pixabay)

Bielany podpisały porozumienie z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. Mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać z hali i stadionu uczelni.

- Wybrane dni i godziny będą przeznaczone tylko dla mieszkańców - mówi burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. - Wielu mieszkańców zgłasza chęć treningu na takiej bieżni, bo takiej bieżni w Warszawie praktycznie nie ma, to jest jedna z najpiękniejszych bieżni w ogóle w Polsce. Jest bardzo wygodna, więc postanowiliśmy, że za symboliczną opłatą wynajmiemy te obiekty, żeby mieszkańcy mogli z nich bezpłatnie korzystać. I ci dorośli, i ci starsi, i ci najmniejsi, żeby jak najwięcej sportu było w każdej grupie wiekowej - wyjaśnia.





- Trening w takim miejscu to coś wyjątkowego - przyznaje Pietruczuk. - Sam często biegam w tej okolicy i trenuję, więc oglądanie najlepszych z najlepszych, mistrzów Polski, mistrzów Europy, a nawet mistrzów świata na treningach, to powiem szczerze, jest takie fantastyczne wrażenie. Nawet można z nimi porozmawiać, można sobie zrobić zdjęcie, można nawet o coś zapytać. To są takie bardzo fajne momenty. Każdej aktywnej osobie polecam, szczególnie że mamy ich na wyciągnięcie ręki - mówi.



Szczegółową rozpiskę dni do treningu dla mieszkańców można znaleźć na stronie internetową urzędu dzielnicy.

