Walizka z Powstania Warszawskiego znaleziona na śmietniku. Co w niej było? RDC 22.11.2023 09:24 Walizka, pamiątka z okresu powstania, trafiła do Muzeum Powstania Warszawskiego. – Wiąże się z nią niezwykła historia, która świadczy o wrażliwości i uważności na pamiątki związane z powstaniem – powiedziała rzeczniczka Muzeum Powstania Warszawskiego Anna Kotonowicz.

Walizka z czasów Powstania Warszawskiego (autor: Michał Zajączkowski/Muzeum Powstania Warszawskiego)

Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego wzbogaciła walizka, która należała najprawdopodobniej do Katarzyny z Pietrusińskich Bojarskiej. Zgodnie z opisem we wnętrzu walizki kobieta miała wynieść w niej swój dobytek 5 sierpnia 1944 r. w czasie Powstania Warszawskiego.

Walizka trafiła do MPW również z czterema umieszczonymi w środku listami z lat 1943 i 1944. Listy te pisała prawdopodobnie córka Katarzyny z Pietrusińskich Bojarskiej – Donata, która w tym czasie przebywała w Czerwinie. Opisuje w nich swoje życie codziennie, ale także troski i obawy – powiedziała rzeczniczka MPW Anna Kotonowicz.

Zaznaczyła, że historia ta jest niezwykła dzięki wrażliwości i uważności osoby, która idąc ul. Szymanowskiego, zauważyła w kontenerze przedmioty wyrzucone z jednego z czyszczonych mieszkań.

– Wśród nich była walizeczka w dość kiepskich stanie. Po jej otwarciu okazało się – dzięki napisowi na papierze, którym była ona wyściełana – że walizka została wyniesiona z Powstania Warszawskiego 5 sierpnia 1944 r. przez Katarzynę z Pietrusińskich Bojarską – mówiła.

Pamiątki z Powstania Warszawskiego

Informacja o tej walizce, jak i o innych pamiątkach znalezionych w kontenerze, została opublikowana w mediach. Post spotkał się z dużym odzewem.

– Świadczy to o dużym zainteresowaniu i o wrażliwości społecznej na pamiątki związane z Powstanie Warszawskim. Cieszy nas też to, że ludzie mają świadomość, żeby takie pamiątki przekazać Muzeum Powstania Warszawskiego – zaznaczyła Kotonowicz.

Rzecznika MPW zaapelowała również do osób, które czyszczą mieszkania, piwnice i strychy, i znajdują przedmioty związane z okresem okupacji i Powstania Warszawskiego, aby przyniosły je do MPW.

Co można oddać muzeum?

Muzeum Powstania Warszawskiego przyjmuje fotografie z okresu Powstania Warszawskiego, a także te ukazujące Warszawę przedwojenną, okupacyjną i powojenną (zdjęcia dokumentujące zniszczenia stolicy). Ponadto do muzeum można przynieść okupacyjne i konspiracyjne dokumenty i inne pamiątki związane z Warszawą i jej mieszkańcami, a przede wszystkim z uczestnikami Powstania Warszawskiego. MPW przyjmuje również przedmioty przedwojenne lub powojenne, jeśli związane są pośrednio (lub w ciekawy sposób) z powyższym okresem oraz te współczesne, które nawiązują tematyką do okresu Powstania Warszawskiego, np. sztuka współczesna (obrazy, rzeźby i inne prace plastyczne). Do muzeum można także przynosić muzealia niemieckie, zdjęcia, dokumenty, a także wspomnienia, relacje czy pamiętniki z okresu powstania i okupacji w Warszawie.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. Do walki w stolicy przystąpiło ok. 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk zginęło 12–13 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły 120–150 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

Po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi 2 października, wobec braku perspektyw dalszej walki, przedstawiciele KG AK podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

