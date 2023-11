Utrudnienia na Mokotowie, Woli i Targówku. Autobusy i tramwaje na objazdach RDC 18.11.2023 10:43 Dziś i jutro stołeczni tramwajarze rozbiorą ostatnią z kładek nad ul. Jana III Sobieskiego i ułożą nową nawierzchnię na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka i Ordona. W dwa kolejne weekendy będą remontowali torowisko na rondzie Daszyńskiego. W tym samym czasie miejscy drogowcy będą frezowali kolejny odcinek ul. Chodeckiej – poinformował stołeczny ratusz.

Budowniczowie trasy tramwajowej na Kasprzaka ułożą u zbiegu ulic Kasprzaka i Ordona nową nawierzchnię. Prace te przeprowadzą od soboty, 18 listopada, od godziny 4 do niedzieli, 19 listopada, do godziny 17. W tym czasie skrzyżowanie ulic Kasprzaka i Ordona będzie zamknięte.

Z tego powodu z ulicy Wolskiej nie można zjechać na Kasprzaka – zarówno na rozwidleniu za Redutową, jak i na skrzyżowaniu z Elekcyjną.

Kierowcy ominą utrudnienia ulicami Kasprzaka i Ordona do Wolskiej. Z Wolskiej skręcą w ulicę Sowińskiego, którędy dostaną się do ulicy Jana Kazimierza. W stronę Śródmieścia kierowcy pojadą ulicami Kasprzaka i Wolską, a na Bemowo – aleją Prymasa Tysiąclecia oraz Wolską lub Górczewską.

Zmiany komunikacyjne w Warszawie

W związku z tym w weekend 18–19 listopada nie kursują autobusy linii 255, a 105 w kierunku ronda Daszyńskiego ominą utrudnienia ulicami Wolską, aleją Prymasa Tysiąclecia, Kasprzaka, Karolkową, Grzybowską, Towarową i Prostą. Autobusy linii 167 w stronę Siekierek pojadą ulicą Wolską i aleją Prymasa Tysiąclecia. Także ulicą Wolską kursują autobusy linii Z26.

W ten i kolejny weekend tramwajarze wyremontują torowisko na rondzie Daszyńskiego. W związku z pracami kierowcy będą mieli utrudniony przejazd po północnej, a w kolejny weekend po południowej stronie skrzyżowania. W pierwszy weekend objazd zostanie poprowadzony ulicą Towarową do skrzyżowania z Grzybowską, gdzie będzie można zawrócić. W następny weekend znaki będą prowadziły do zawrotki pomiędzy ulicą Srebrną a Alejami Jerozolimskimi.

Inaczej przy rondzie Daszyńskiego

W ten weekend tramwajarze zamkną przejazd przez tory po północnej stronie ronda Daszyńskiego (od strony Grzybowskiej). Kierowcy nie przejadą przez rondo z ulicy Prostej w stronę ulicy Kasprzaka. Obowiązywać ich będzie nakaz skrętu w prawo, w Towarową.

Jadący Towarową od strony placu Zawiszy nie skręcą na rondzie w lewo. Pojadą tylko prosto w kierunku ulicy Grzybowskiej lub w prawo – do ronda ONZ.

Objazdy w Warszawie

Objazd zostanie wytyczony ulicą Towarową do skrzyżowania z Grzybowską. Tu z lewego pasa będzie można zawrócić w stronę ronda Daszyńskiego. Aby ominąć utrudnienia, kierowcy będą mogli pojechać Alejami Jerozolimskimi do alei Prymasa Tysiąclecia lub aleją Jana Pawła II, aleją Solidarności i ulicą Towarową.

Tramwaje nie będą jeździły ulicami Okopową i Towarową od alei Solidarności do placu Zawiszy. Trasa "jedynki" zostanie skrócona do Zajezdni Wola, czyli tramwaje będą jeździły między Annopolem a ulicą Skierniewicką. Tramwaje linii 22 będą kursowały między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza a 24 na trasie Gocławek – Banacha. Uruchomione zostaną dwie linie zastępcze – tramwajowa 71 i autobusowa Z-2. Zastępcze tramwaje pojadą z Annopola na Nowe Bemowo przez most Gdański, Okopową, al. Solidarności i Młynarską; autobusy z pl. Narutowicza do skrzyżowania ulicy Okopowej z al. Solidarności – ulicami Grójecką i Towarową. Trasami objazdowymi pojadą autobusy linii 105, 178, 191, 255 N45 i N95, a kursowanie 255 będzie zawieszone.

Tramwajarze, budujący torowisko do Wilanowa, w nadchodzący weekend rozbiorą ostatnią kładkę dla pieszych nad ulicą Jana III Sobieskiego przy ulicy Kostrzewskiego. Podobnie jak w poprzednich etapach, rozbiórka potrwa nie więcej niż 24 godziny. Prace ruszą w sobotę, 18 listopada, o godzinie 6: i potrwają najpóźniej do niedzieli, 19 listopada, do godziny 6. W tym czasie ulica Jana III Sobieskiego będzie zamknięta od skrzyżowania z ulicą Dolną i Chełmską do ulicy Kostrzewskiego. Przez całą sobotę linie: 116, 166, 172, 503, 519 i 522 będą kursowały trasami objazdowymi.

Nowe trasy autobusów

Linie 116, 166 i 503 w kierunku Wilanowa i Ursynowa będą kursowały ulicami: Chełmską, Bobrowiecką, Beethovena, aleją Witosa i Idzikowskiego. W przeciwnym kierunku taką samą trasą, z pominięciem ulicy Idzikowskiego. Autobusy 172 pojadą ulicą Chełmską, a linie 519 i 522 Puławską i Idzikowskiego. Linie nocne N31 i N81 w stronę Wilanowa ominą utrudnienia ulicą Czerniakowską, aleją Witosa i ulicą Idzikowskiego. Na Dworzec Centralny pojadą aleją Witosa i ulicą Czerniakowską.

Po drugiej stronie miasta, warszawscy drogowcy przeprowadzą weekendowe frezowanie na kolejnym fragmencie ulicy Chodeckiej. Droga będzie zamknięta na całym remontowanym odcinku, to jest od Łojewskiej do Krasnobrodzkiej. Ta ostania zostanie wyłączona z ruchu także od Turmonckiej do Chodeckiej. Na tych ulicach wprowadzony zostanie zakaz parkowania.

Kierowcy ominą utrudnienia ulicami Turmoncką, Łojewską, Chodecką, Kondratowicza, Malborską i Kowalskiego. Ulicą Turmoncką będzie można jechać w obu kierunkach. Na ulicy Łojewskiej w stronę Chodeckiej dostępny będzie jeden pas – do skrętu w prawo, a na Chodeckiej w kierunku Łojewskiej – do skrętu w lewo.

Nowa organizacja ruchu

Po zakończeniu prac, na wyremontowanym fragmencie, wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu. Na drugim – od ulicy Łojewskiej do Kondratowicza – nadal będzie obowiązywała czasowa organizacja. Drogowcy zapowiadają frezowanie drugiej części drogi na przyszły weekend, 25-26 listopada. Termin prac jest uwarunkowany pogodą.

Z powodu prac autobusy komunikacji miejskiej nie dojadą do pętli Bródno-Podgrodzie. Autobusy linii 114, 169, 199, 245, 409 i 500 będą jeździły ulicami Chodecką, Łojewską, Łabiszyńską i Kondratowicza. Przystanki Suwalska 01 i 02 będą przystankami końcowymi (dla linii 169 Łojewska 03).

Źródło: PAP Autor: RDC