Miał być Domem Wsparcia dla Powstańców. Budynek pozostanie ruiną. Dzielnica nie planuje remontu Jerzy Chodorek 14.06.2023 08:44 Budynek który miał służyć jako Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich pozostanie ruiną. Chodzi o zapowiadaną od wielu lat modernizację stuletniego obiektu przy Hrubieszowskiej 9. Urząd dzielnicy Wola poinformował w audycji "Jest sprawa", że nie planuje przeprowadzenia tam remontu.

Dzielnica Wola nie planuje remontu budynku dla Domu Wsparcia Powstańców Warszawskich (autor: Google Maps)

Dom Wsparcia dla Powstańców miał powstać w stuletnim budynku Wytwórni Łańcuchów Rolkowych przy Hrubieszowskiej 9 na warszawskiej Woli. Inwestycja była zapowiadana już od 2017 roku. W 2019 miasto przedstawiło nawet koncepcję dla przyszłego wyglądu budynku.

- Nie planujemy tam na razie remontu - powiedział w RDC rzecznik urzędu dzielnicy Wola, Mateusz Witczyński. - Na pewno [z wyłączeniem] dalszego utrzymywania jego substancji w takim stanie, żeby się ona nie pogarszała i tych elementów, które są wpisane do rejestru zabytków jako dziedzictwo, bo to jest nasz podstawowy obowiązek - wyjaśniał.

-To zaskakująca wiadomość - skomentowała w audycji "Jest Sprawa" radna dzielnicy Wola, Aneta Skubida. - To miała być inwestycja miejska i w zasadzie to pierwszy moment, kiedy u Państwa dowiaduję się, że Urząd Dzielnicy nie ma zamiaru kontynuować tej inwestycji. Do tej pory jako radni słyszeliśmy tylko o problemach z wykonawcą, że będzie potrzebny nowy przetarg - dodała.

- Opuszczone dzisiaj miejsce miało służyć warszawskim bohaterom - podkreśliła Skubida. - W 2017 roku urząd zapowiedział, że tutaj zostanie zbudowany dom dla Powstańców, bo to bardzo blisko Muzeum Powstania Warszawskiego. To było bardzo promowane w mediach przez wielu polityków - dodała.

Wytwórnię Łańcuchów Rolkowych założył w 1920 roku Stanisław Kubiak. Trzy lata później siedziba firmy została przeniesiona do budynku przy Hrubieszowskiej 9. Budynek od 2014 roku jest pod zarządem samorządu.

Posłuchaj audycji: Co z zabytkową fabryką łańcuchów na warszawskiej Woli?

Czytaj też: Światowy Dzień Krwiodawcy. Jak dołączyć do grona zasłużonych?