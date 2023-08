Mężczyzna utonął w Wiśle w Warszawie. To 10 ofiara od początku wakacji Adam Abramiuk 01.08.2023 15:43 Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły w Warszawie. Służby ustalają jego tożsamość. We wtorek zauważył je jeden ze spacerowiczów po prawej stronie rzeki. To 10 ofiara śmiertelna od początku wakacji na Mazowszu.

Mężczyzna utonął w Wiśle w Warszawie. To 10 ofiara od początku wakacji (autor: Policja rzeczna w Warszawie)

Policja ustala tożsamość mężczyzny, którego ciało wyłowiono we wtorek około 10:00 po prawej stronie Wisły w Warszawie.

- Informacja trafiła do patrolu policji rzecznej, który to ciało przetransportował do brzegu. Ciało zostało zabezpieczone do zakładu medycyny sądowej. Na obecną chwilę nie mamy ustalonej jeszcze, w zasadzie potwierdzonej, tożsamości tego mężczyzny - mówi Paulina Onyszko z komendy rejonowej policji na Pradze Północ.





Sprawę nadzoruje prokuratura.

Od początku wakacji w województwie mazowieckim utopiło się 10 osób.

